Matovič reagoval na rozhodnutie KDH a KÚ hlasovať so Smerom-SD

Obsah vládnej novely Ústavy SR je agendou KDH a netreba ho očierňovať za to, že bude hlasovať so Smerom-SD. V pléne Národnej rady (NR) SR to uviedol líder hnutia Slovensko a poslanec Igor Matovič (Slovensko, Za ľudí, KÚ). Za novelu ústavy hnutie Slovensko hlasovať nebude, pretože ju považuje za falošnú hru premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Rozhodnutie poslancov z Kresťanskej únie (KÚ), ktorí za novelu hlasovať chcú, rešpektuje.

„Nepripadá mi úprimné, keď tu budeme lynčovať niekoho len preto, lebo sa rozhodol podporiť svoju vlastnú agendu,“ povedal Matovič na margo KDH. Tvrdí, že po pozmeňujúcich návrhoch nie je novela ústavy Ficovým návrhom, ale návrhom KDH. Podľa vlastných slov sa musel zastať kresťanov, ktorí sa cítia ohrození systematickou progresívnou propagandou vo svete. Matovič taktiež skonštatoval, že schválením návrhu sa svet nezrúti a netreba touto novelou strašiť ľudí.

Zároveň skritizoval stranu SaS za to, že vyzvala KDH, aby nehlasovalo za zmenu ústavy. Pripomenul jej, že oni hlasovali spolu so Smerom-SD za povalenie vlády. „Progresívcov“ sa opýtal, či by nezahlasovali ani za Ficov návrh, ktorý by zavádzal na Slovensku registrované partnerstvá.