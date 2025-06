Premiér: Plnenie úloh v rámci čerpania financií z plánu obnovy je nadštandardné

Tempo plnenia úloh Úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku je vyššie, ako bolo stanovené. Úrad o niekoľko mesiacov predbieha časový harmonogram. Z celkového počtu 221 míľnikov sa 93 už podarilo naplniť. Zhodnotil premiér Robert Fico (Smer-SD) na tlačovej konferencii po pondelkovom rokovaní s podpredsedom vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Petrom Kmecom (Hlas-SD) o priebežnom plnení programového vyhlásenia.

Z celkovej sumy 6,4 miliardy eur v rámci plánu obnovy je podľa premiéra na účtoch Slovenskej republiky momentálne 3,5 miliardy eur a na ceste by mala byť ďalšia platba vo výške 570 miliónov eur. „Dohromady má Slovenská republika na vlastnom účte z alokovaných 6,4 miliardy eur už prakticky viac ako 4 miliardy eur. Z toho asi polovička je reálne minutá a druhá polovička sa teraz míňa na projekty, ktoré sú v pláne obnovy nastavené a presne definované,“ priblížil Fico.

Aktuálne sa Slovensko podľa premiéra pripravuje na žiadosť o ďalšiu, šiestu platbu. „My chceme túto žiadosť podať čo najrýchlejšie, ešte v priebehu tohto polroka. Táto platba bude jedna z najväčších, je to viac ako miliarda eur,“ uviedol predseda vlády. Platieb by malo byť celkovo deväť, pričom žiadosť o poslednú platbu by mala byť podaná v septembri 2026. Rok 2026 bude podľa premiéra rozhodujúci pre plnenie cieľov z plánu obnovy.

Premiér zároveň ocenil, že zo zdrojov Európskej únie získalo Slovensko 101 miliónov eur na financovanie projektov na území Ukrajiny. Malo by ísť predovšetkým o projekty energetického charakteru, najmä energetickú infraštruktúru. Slovenské firmy môžu pritom tieto zdroje použiť ako úvery na projekty na území Ukrajiny, doplnil Fico. Slovensko podľa neho zohráva mimoriadne aktívnu úlohu pri obnove Ukrajiny.

Najväčšou reformou, ktorá Slovensko ešte v rámci míľnikov čaká, je reforma financovania sociálnych služieb, doplnil podpredseda vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku. „Tam rokujeme veľmi intenzívne s Európskou komisiou, aby sme to v ďalšej žiadosti o platbu vedeli deklarovať ako splnený míľnik. No a potom väčšinou sa už tieto míľniky a ciele týkajú investičných projektov,“ uzavrel Kmec.