Horecký: Návrhy KDH v žiadnej oblasti nezmenšujú štandard ľudských práv

Ide podľa neho o agendu, ktorá je 35 rokov súčasťou programu a identity kresťanských demokratov.

„Pri našom pôvodnom návrhu aj teraz presadzujeme program KDH, na ktorý sme dostali mandát od voličov,“ zdôraznil v diskusii Horecký k novele ústavy. Je mu ľúto, že prevláda otázka, s kým menia ústavu, ako to, čo menia. „KDH verí a je presvedčené, že pre dobro Slovenska presadzuje z opozície maximum,“ skonštatoval s tým, že KDH je dôslednou a konštruktívnou opozíciou a je alternatívou súčasnej koalície, no nenechá si odcudziť agendu kresťanskej demokracie. Pripomenul, že predložili aj svoj návrh ústavy, za ktorý hlasovala iba jedna z opozičných strán.

„Nech by sme si do ústavy napísali hocičo, Slovenská republika nemá kompetenciu meniť princípy medzinárodného práva, ktoré budú vždy nadradené,“ povedal Horecký. Dodal, že všetky medzinárodné zmluvy a dohovory, ku ktorým SR pristúpila, boli prijaté Slovenskou republikou, čo je prejav zvrchovanosti a vôle v súlade s ústavou. Horecký nespochybňuje napríklad užitočnosť a autoritu Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP), ale je podľa neho faktom, že už preukázateľne rozhodoval mimo rámca svojich kompetencií. Kompetencie týkajúce sa problematiky výchovy a rodičovstva, ako aj ochrany života a jeho dôstojnosti chce KDH nechať v rukách občanov Slovenska.

Podľa pozmeňujúceho návrhu, ktorý v pléne predložil Horecký, by sa zakázala dohoda o porodení dieťaťa pre iného, čiže by sa zakázalo surogátne materstvo ako forma komercializácie ľudskej reprodukcie. Do ústavy má tiež pribudnúť ustanovenie, že matkou dieťaťa je žena a otcom dieťaťa je muž. Ústava má tiež po novom hovoriť, že SR uznáva len biologicky určené pohlavie muža a ženu.

Z definitívneho znenia novely ústavy sa má vypustiť veta, že rodičia majú právo rozhodovať o účasti detí na výchovno-vzdelávacom procese poskytovanom školami a školskými zariadeniami, ak je nad rámec štátneho výchovno-vzdelávacieho programu. Formulácia „nad rámec štátneho výchovno-vzdelávacieho programu“ je podľa neho neurčitá a môže spôsobovať výkladové nejasnosti. „Žiadna škola nevzdeláva rýdzo podľa štátneho vzdelávacieho programu,“ upozornil s tým, že keby tu bola takáto nadbytočná formulácia, znamenalo by to, že rodičia môžu de facto kontrolovať vzdelávanie detí na každom predmete.

Mária Kolíková (SaS) v reakcii na Horeckého uviedla, že spolupráca so Smerom-SD a koalíciou je popretím všetkého, za čo spoločne v opozícii bojovali na námestiach. Tina Gažovičová (PS) nespochybňuje Horeckého úprimné úmysly, no myslí si, že väčšina ľudí, ktorí za novelu ústavy zahlasujú, to vníma ako čisto politický kalkul.