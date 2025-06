Izrael protestuje, na leteckom veľtrhu v Paríži mu zatvorili štyri stánky

Stalo sa tak len deň pred otvorením výstavy na letisku Le Bourget pri Paríži. Ako vo svojej správe spresnil web The Times of Israel (TOI), Francúzsko zatvorilo štyri hlavné stánky, píše TASR.

Podľa izraelského rezortu obrany je tento krok v rozpore so štandardnými celosvetovými postupmi. K tomuto zásahu došlo po dokončení inštalácie izraelských stánkov na veľtrhu.

Keďže izraelské ministerstvo obrany odmietlo vyhovieť požiadavke usporiadateľa, izraelské pavilóny boli organizátorom izolované od zvyšku výstavy - vrátane pavilónov Turecka, Číny a ďalších krajín -, a to čiernymi zástenami.

Izraelské ministerstvo obrany označilo toto rozhodnutie za „poburujúce a bezprecedentné“. Francúzsku stranu zároveň obvinilo, že zneužíva „politické úvahy“ na to, aby z trhu vytlačila izraelské technológie, ktoré konkurujú francúzskemu obrannému priemyslu. Izrael poukázal aj na to, že sa to deje v čase, keď vedie „nevyhnutnú a spravodlivú vojnu“ proti regionálnym hrozbám.

Hovorca organizátora výstavy - spoločnosti Gifas - uviedol, že niektoré stánky boli zatvorené, ale odmietol sa k tomu ďalej vyjadriť.

Tri menšie izraelské stánky, ktoré nemali vystavenú techniku, a stánok izraelského ministerstva obrany zostávajú otvorené, doplnila agentúra AFP.

Francúzsko a Izrael sú síce tradične blízkymi spojencami, ale v posledných mesiacoch mali chladné vzťahy. Francúzsky prezident Emmanuel Macron je totiž čoraz kritickejší voči vojne, ktorú Izrael vedie v palestínskom Pásme Gazy. Po izraelských raketových útokoch na Irán, ktoré sa začali 13. júna, Macron pripomenul, že Irán nesie veľkú zodpovednosť za destabilizáciu Blízkeho východu, ale zároveň vyzval Izrael na zdržanlivosť.