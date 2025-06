Takáč: Chceme zastaviť týranie zvierat, pomôcť môže aj verejnosť

V pondelok to na tlačovej konferencii uviedol minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD) za účasti ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD). Vyzvali širokú verejnosť, aby v prípade podozrenia z týrania zvierat či ich zanedbávania nahlásila takúto protiprávnu činnosť.

„Slovensko je prvé z pohľadu neregistrovaných chovov a množiarní. Možno aj z pohľadu množstva ľudí, ktorí si na tomto postavili biznis, ktorý im funguje, ale už im fungovať nebude ako dlhé roky predtým,“ povedal Takáč s tým, že týranie zvierat je pre neho červená čiara. Ako príklad spomenul kruté zaobchádzanie 41-ročného muža z Bratislavy, ktorý týral psa a napriek tomu, že trpel silným zamorením larvami, tak mu neposkytol veterinárne ošetrenie. Pes musel byť z dôvodu závažnosti poškodení následne utratený.

Týranie a zanedbávanie zvierat rovnako odsúdil aj Šutaj Eštok, ktorý zdôraznil, že na riešení tohto problému sa bude intenzívne podieľať aj Ministerstvo vnútra (MV) SR a Policajný zbor (PZ) Slovenska, pričom trestnoprávna ochrana zvierat je nevyhnutná. Prezidentka PZ poverená výkonom dočasne neobsadenej riadiacej funkcie Jana Maškarová doplnila, že napriek tomu, že krajina sa v ochrane zvierat v rámci zákonov posunula, tak stále sa nájdu ľudia, ktorí páchajú násilie na zvieratách. Páchateľom pritom hrozí najvyšší možný trest odňatia slobody na päť rokov. Od roku 2022 do mája 2025 zaznamenal PZ vyše 400 prípadov týrania zvierat a v posledných mesiacoch eviduje ich nárast.

Maškarová ďalej priblížila, že medzi najzávažnejšie prípady patrili v poslednom období napríklad zatváranie psa do vetracej šachty bez vody a jedla alebo zabitie mačky železnou tyčou, ktorá vošla na cudzí pozemok. V okresoch Prievidza a Partizánske skontroloval PZ zase nelegálne množenie psov, a to celkovo 853 psov a šteniat určených na vývoz do Talianska, Nemecka a Belgicka, ktoré boli v nevyhovujúcich podmienkach a v zlom zdravotnom stave.