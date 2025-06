Susko: Vládna novela ústavy vymedzuje národnú identitu Slovenska

Vládna novela Ústavy SR jasne vymedzuje národnú identitu Slovenska prostredníctvom základných kultúrno-etických otázok. Rozhodnutia o kultúrno-etických otázkach nepatria do kompetencie žiadnej medzinárodnej organizácie, ktorej je SR členským štátom. V pléne Národnej rady SR to uviedol minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD).

„Novela nehovorí nič o prednosti ústavy alebo našich zákonov nad medzinárodným právom alebo právom Európskej únie. Sme a budeme viazaní článkom ústavy, ktorý ustanovuje, že Slovensko uznáva a dodržiava svoje medzinárodné záväzky,“ skonštatoval Susko.

Novela podľa Suska identifikuje oblasti, ktoré sú obsahom národnej identity Slovenska a ktoré považuje za svoje suverénne práva. „Tie sme nikdy neodovzdali nikomu ani sa ich nechceme vzdať,“ podotkol. Tvrdí, že novela neodmieta medzinárodné právo, ale tento prístup zabezpečí rovnováhu medzi medzinárodnými záväzkami a ochranou národných záujmov a identity SR.

Minister zároveň odmieta lži, že táto novela ohrozuje najzraniteľnejších, deti, ženy či zdravotne postihnutých ľudí. Pýta sa, aké škody má novela ústavy spôsobiť a v čom ide nad rámec zakotvených princípov. Tvrdenia považuje za účelové šírenie paniky médiami a opozíciou.

Opozičný poslanec Ivan Štefunko (PS) poznamenal, že vládnou novelou ústavy sa Slovensko vracia niekoľko rokov dozadu. Poslanec Branislav Vančo (PS) považuje novelu za politický nástroj. Návrh bol podľa neho robený v zlej viere a so zlým úmyslom. Poslankyňa Beáta Jurík za hnutie PS v súvislosti s novelou poukázala na to, že v Ústave SR už je zakotvený princíp nediskriminácie, ktorý zaručuje rovnosť medzi mužmi a ženami. Chýba však efektívny zákon, ktorý by postihoval firmy za to, ak mužov a ženy neplatia rovnako, doplnila.

Do ústavy sa podľa návrhu majú zakotviť dve pohlavia - muž a žena. Pribudnúť má do nej aj zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za prácu. Ústavný zákon má riešiť aj adopcie detí a právo rodičov o rozhodovaní účasti detí na výchovno-vzdelávacom procese. Návrhom chce vláda dosiahnuť suverenitu Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach. Poslanci za KDH a Kresťanskú úniu (KÚ), ktorí sú súčasťou klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ, už oznámili, že našli dohodu na spoločnom pozmeňujúcom návrhu s koalíciou. Obsahuje podmienky týchto opozičných poslancov.