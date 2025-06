Ženu brutálne napadli na zastávke, útočník ušiel

Ženu na pražskej zastávke Sídlisko Barrandov napadol neznámy útočník kvôli jej pôvodu. Informoval o tom spravodajský portál TN.cz s tým, že k útoku došlo vo štvrtok (12. 6.) predpoludním.

Na ženu mali zaútočiť v prítomnosti 15-ročného dievčaťa, pri zastávke bola na prechádzke so psom. „Zrazu sa naším smerom sypali nadávky: 'ukrajinské štetky, ukrajinské štetky'. Otočila som sa, aby som pochopila, kto to hovorí. A v tú chvíľu ku mne pribehol neznámy muž a začal ma biť,“ tvrdí poškodená.

Neznámy muž mal ženu najprv udrieť do tváre, potom do nej začal kopať a hodil ju na zem. „Našťastie som si inštinktívne chránila hlavu, inak by som mohla byť vážne zranená,“ priblížila.

Podľa obete mal útočník po útoku bežať smerom k lesu. Na miesto hneď dorazili policajti a záchranári, tým ukázala video z incidentu. „Mám 34 rokov, žijem v Českej republike 3 roky, pracujem oficiálne, platím dane, neporušujem zákon. Išlo o krutý, neopodstatnený a nenávistný útok,“ dodala žena.

Po útočníkovi pátrajú

Z opisu poškodenej je zrejmé, že útočníkom má byť asi 170 centimetrov vysoký muž vo veku 20 až 30 rokov s blond vlasmi. Polícia okrem neho hľadá aj svedkov.

„Intenzívne sa prípadom zaoberáme. Zisťujeme, či incident zaznamenali kamery, a hľadáme prípadných ďalších svedkov,“ uviedol pre TN.cz hovorca polície Jan Rybanský.