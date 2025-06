Iracké brigády Hizballáhu pohrozili útokmi na záujmy USA na Blízkom východe

„Zatiaľ čo Irán... odoláva sionistickej agresii, my pozorne sledujeme pohyby americkej nepriateľskej armády v regióne,“ vyhlásili brigády Hizballáhu (Katáib Hizballáh) v Iraku.

„Ak Amerika zasiahne do vojny, bez váhania zakročíme priamo proti jej záujmom a základniam rozmiestneným v regióne,“ zdôraznili milície vo vyhlásení.

V Iraku sa na vojenských základniach nachádza približne 2500 amerických vojakov, ktorí sú súčasťou medzinárodnej koalície zameranej na boj s organizáciou Islamský štát.

Šéf brigád Hizballáhu abu Husajn al-Hamídáwí vyzval irackú vládu, aby zatvorila americké veľvyslanectvo v Bagdade a vyhostila americké jednotky. Zároveň vojakov USA označil za „najzjavnejšiu a najnebezpečnejšiu hrozbu“ pre bezpečnosť Iraku a stabilitu regiónu.

Irak si udržiava dobré vzťahy so susedným Iránom, no aj s USA, a snaží nezasahovať do aktuálneho konfliktu medzi Iránom a Izraelom.

Podľa prezidenta USA Donalda Trumpa je „možné“, že USA zasiahnu do prebiehajúceho konfliktu, no pre stanicu ABC News Trump upresnil, že v súčasnosti tak nerobia. Šéf Bieleho domu uviedol, že Washington vopred vedel o pláne Izraela zaútočiť na Irán, ale vyhlásil, že USA sa na útokoch nepodieľali.

3 20 rum