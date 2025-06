Mrakodrap v Dubaji zachvátili plamene

67-podlažný mrakodrap Marina Pinnacle v Dubaji museli v noci z piatka (13. 6.) na sobotu evakuovať. Píše o tom denník New York Post s tým, že vyššie poschodia budovy zachvátili plamene.

Požiar sa podarilo uhasiť po šiestich hodinách. Kvôli bezpečnosti však museli okamžite evakuovať všetkých 3820 obyvateľov. Pri požiari sa nik nezranil.

More footage emerging from last night’s fire at #TigerTower (aka #MarinaPinnacle). Over 3,800 residents were evacuated. The last image is from this afternoon. Some smoke was still visible but authorities say that is due to the ongoing cooling operations as part of the… pic.twitter.com/ExhytW7Fpu