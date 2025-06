Pellegrini pocestuje do Kyjeva

Ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského podľa jeho slov už informoval, že návštevu začne pripravovať. Nechce, aby bola len zdvorilostná, ale aby mala pre obe strany nejaký pozitívny obsah. Pellegrini poukázal na to, že rozvíjajúca sa Ukrajina je z dlhodobého hľadiska obrovskou šancou pre celé východné Slovensko. Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii STVR O 5 minút 12.

„Ja som sa teraz stretol s pánom prezidentom Zelenským na summite vo Vilniuse (...) a už som vyjadril svoj postoj, že už návštevu začneme chystať a požiadal som ukrajinskú stranu možno aj o nejaký obsah, aby to nebola len nejaká zdvorilostná návšteva. Aby sme tam aj našli možno nejaký pozitívny obsah pre obe strany, aby sme vyslali taký pozitívny signál,“ ozrejmil prezident. Je podľa neho potrebné pozerať sa do budúcna po skončení vojny, keď sa Ukrajina začne rekonštruovať a vyvíjať. „Z toho môže benefitovať Slovensko, ktoré je na hranici s Ukrajinou, ktoré je na hranici Európskej únie a naozaj to môže byť obrovský impulz pre odstránenie regionálnych rozdielov v rámci Slovenska,“ dodal.

V súvislosti so zahraničnou politikou deklaroval, že Slovensko je plnohodnotným členom EÚ aj NATO. „Vyjadruje svoj názor tak, ako si myslí, ale za to nemôže Slovensko nikto trestať. Ale vždy pri zásadných rozhodnutiach sme na strane našich spojencov, a preto Slovensko ešte neurobilo nejaký zásadný krok, ktorý by nás mal vyhodiť nejak z tej trajektórie, po ktorej ideme,“ ubezpečil prezident. Myslí si, že vláda by sa mala snažiť chrániť a presadzovať národno-štátne záujmy SR vo svete inak, než v pozícii „krikľúňa alebo oportunistu“. „Ja by som preferoval ten spôsob, kedy vám spojenci neurobia zle, ak vás rešpektujú. Ale môžu vám urobiť zle, ak vás považujú, že ste niekde na okraji stola,“ skonštatoval Pellegrnini. Súhlasí, že vláda má rozvíjať vzťahy na všetky štyri strany. Zmysel to však podľa neho má, ak sa nezabúda ani na západnú.

Prezident povedal, že na samite NATO bude vystupovať aj podľa toho, čo mu povedia koaličné aj opozičné strany na okrúhlom stole, ktorý sa má uskutočniť budúci týždeň. Slovensko by však podľa neho malo vystupovať ako zodpovedný partner, ktorý nenaruší konsenzus.