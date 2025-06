Pellegrini: Ak ma budú ešte chcieť za prezidenta, budem znovu kandidovať

Ak bude cítiť, že majú inú predstavu, rozhodnutie zváži. Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii STVR O 5 minút 12.

„Budem s veľkou pokorou vnímať nálady ľudí. Ak ma budú ešte chcieť za prezidenta, tak určite kandidovať budem. Ak mi dajú vedieť, a to už cítite vopred, že majú inú predstavu, tak potom samozrejme, by som to zvážil,“ vyhlásil Pellegrini. Zároveň zdôraznil, že nechce nasledujúce štyri roky kalkulovať s tým, aby bol znovu zvolený. „Lebo by som nemusel byť autentický. Ja musím byť aký som, a buď to tí ľudia chcú a ocenia, alebo nie,“ dodal.

Prvý rok vo funkcii mu podľa jeho slov ubehol „ako voda“. Sám sa čuduje, koľko výjazdov, rokovaní či zahraničných ciest sa mu podarilo stihnúť. Myslí si, že jeho ambícia zmieriť a upokojiť situáciu na Slovensku sa zatiaľ nenaplnila. „Napätie v spoločnosti, ale motivované primárne politikou, je stále veľmi intenzívne a mám niekedy obavu, že či nie je ešte horšie,“ skonštatovala hlava štátu. Politická polarizácia sa podľa nej stáva oficiálnym nástrojom politikov, čo však nie je len problémom Slovenska. Spoločnosť by sa preto nemala spoliehať na zmenu správania politikov, ale k zmieru by mal prispievať každý občan za seba. „Ja osobne sa mojím štýlom politiky, mojím správaním naozaj počas celej mojej kariéry snažím prinášať ten pokoj, zmierenie, ale sám to neurobím, hoc môžem byť aj prezident,“ dodal Pellegrini.

Poukázal na to, že ako jediný prezident zastával všetky tri najvyššie ústavné funkcie. Vďaka tomu má podľa jeho slov dokonalý pohľad na to, ako funguje krajina a môže posty porovnávať. Vyzdvihol, že prezidentská funkcia mu ponúka väčší rozhľad na dianie v krajine i možnosť vplývať na vládu. Deklaroval, že sa funkciu nesnaží vykonávať len reprezentatívne. „Reálne často ministrom prenášam problémy, ktoré zachytím v regióne a snažím sa tlačiť, aby ich riešili,“ priblížil.

Pelegrinni sa považuje za nadstraníckeho prezidenta. Hlava štátu podľa jeho slov musí vládu podporiť, ak napĺňa program, no zároveň ju kritizovať, ak tak nerobí. Zároveň podotkol, že aj prezident má svoj politický názor. „Samozrejme, že srdcom, a k tomu sa priznám, zostanem navždy ľavičiar a sociálny demokrat, lebo tak som vychovaný mojou rodinou a nebude zo mňa ani pravičiar, ani liberál, ale sociálny demokrat. Ale to neznamená, že budem teraz nejakým spôsobom preferovať politickú stranu, z ktorej som vzišiel alebo ktorú som založil,“ ozrejmil prezident.