Šutaj Eštok: Vyššie obranné výdavky nemôžu ísť na úkor životnej úrovne

Navyšovanie obranných výdavkov nemôže ísť na úkor životnej úrovne ľudí. Ťažko ich môžeme skokom zvyšovať, keď sme tlačený konsolidáciou. Táto debata je však legitímna v prípade ich navyšovania v horizonte desať rokov tak, ako to hovoril prezident Peter Pellegrini. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) to uviedol v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy. Podľa poslanca Národnej rady SR Ivana Štefunka (PS) však o navyšovaní týchto výdavkov treba hovoriť.

Štefunko doplnil, že o navyšovaní výdavkov na obranu sa treba baviť aj v kontexte vojny na Ukrajine.

Témou diskusie bol aj prvý rok prezidenta Petra Pellegriniho vo funkcii. Šutaj Eštok vníma jeho doterajšie pôsobenie ako postupné napĺňanie toho, čo hovoril. Pellegrini podľa neho neurobil akúkoľvek chybu. Minister sumarizoval, že prezident sa snaží spájať, zvoláva okrúhle stoly k dôležitým témam či vyvažuje našu zahraničnú politiku. Rovnako sa podľa neho snaží nebyť koaličným prezidentom. Podľa Štefunkovho názoru bola najlepšou slovenskou prezidentkou Zuzana Čaputová. Poznamenal, že ho prekvapilo, keď Pellegrini ostal po nástupe do funkcie prezidenta čestným predsedom Hlasu-SD. Poukázal na to, že Čaputová sa po nástupe do funkcie vzdala členstva v PS. Štefunko si však nevie predstaviť, že by PS podporilo v ďalšom volebnom období Pellegriniho kandidatúru na prezidenta.

Čo sa týka aktuálneho návrhu na zmenu Ústavy SR, šéf rezortu vnútra nevidí nič zlé na tom, aby sa definovalo napríklad to, že matka je žena a otec muž či to, aby žena mala rovnaký plat za rovnakú prácu ako muž. Pripomenul, že Hlas-SD príde s pozmeňujúcim návrhom v prípade zmeny volebného obvodu. „Definovať dve pohlavia v ústave je ako definovať rozmery futbalového ihriska. Idú to riešiť, aby prekryli všetky problémy, ktoré sú na Slovensku,“ argumentoval Štefunko.

V prípade tohtotýždňovej tragédie na škole v rakúskom Grazi Šutaj Eštok zhodnotil, že je v súčasnosti trend radikalizácie jednotlivcov. Apeluje na prevenciu duševného zdravia detí a zvyšovanie počtu detských psychológov a psychiatrov. Štefunko v tomto kontexte vyjadril názor, že by sa mal na Slovensku znižovať počet zbraní v obehu.

V debate sa dotkli aj konfliktu medzi Izraelom a Iránom. Podľa ministra je situácia medzi týmito dvomi krajinami vážna. Tvrdí, že by sa v tomto prípade malo čo najviac skloňovať slovo mier a deeskalácia. Želá si, aby Európska únia apelovala na obe strany v tom, že eskalácia konfliktu nikam nevedie. Šutaj Eštok v tejto súvislosti pripomenul, že na Slovensku posilnili ochranu rizikových miest. Potvrdil, že zvýšenú pozornosť budú venovať aj masovým akciám. Podľa Štefunka je konflikt medzi Izraelom a Iránom už v tomto štádiu otvorený a ohrozuje celý región. Mrzí ho, že Izrael nepočkal na Spojené štáty americké a Európsku úniu v tlačení na Irán, aby sa vzdal svojho jadrového programu. V prípade vojny v Gaze sú podľa Štefunka mierovým riešením „dva štáty“. Šutaj Eštok rešpektuje územnú celistvosť Izraela a jednotný postoj v rámci Európskej únie.