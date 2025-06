Letisko v Piešťanoch kvôli napätiu na Blízkom východe zrušilo let

Letisko v Piešťanoch pre napätú situáciu medzi Izraelom a Iránom zrušilo nedeľňajší (15. 6.) let do Tel Avivu. Informoval o tom portál tvnoviny.sk, ktorému to potvrdili z letiska.

„V prípade ak to situácia dovolí, lietadlo odletí v najbližších dňoch,“ informovali tvnoviny.sk.

Izrael v noci na piatok a aj neskôr počas dňa podnikol intenzívne útoky na jadrové a vojenské štruktúry Iránu, pričom nasadil stíhačky aj bezpilotné drony. Irán v odvete spustil niekoľko vĺn útokov, pri ktorých vypálil na Izrael viac než 200 balistických rakiet. Väčšinu z nich sa podľa izraelskej armády podarilo zostreliť protivzdušnej obrane. V sobotu skoro ráno sa však v Jeruzaleme aj Tel Avive ozývali sirény a výbuchy.

V útokoch na Irán pokračoval Izrael aj v noci na sobotu. „Armáda v noci zasiahla desiatky cieľov vrátane systémov protivzdušnej obrany, v rámci snahy narušiť schopnosti iránskeho režimu v oblasti vzdušnej obrany v okolí Teheránu,“ uviedla vo vyhlásení izraelská armáda.