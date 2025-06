Takmer polovica Slovákov dostáva len minimálne stravné

Maximálnu sumu príspevku v hodnote 8,80 eura dostáva len každý desiaty (11,2 %) pracovník. Vyplýva to z online dotazníkového prieskumu verejnej mienky spoločnosti Edenred, ktorý sa uskutočnil od 13. do 22. mája na vzorke 1180 kmeňových zamestnancov inštitúcií a firiem.

Každý piaty (21,1 %) respondent uviedol, že jeho príspevok na stravné sa pohybuje niekde medzi 6,60 a 8,80 eura. Takmer každý štvrtý (23,3 %) účastník prieskumu nevedel, aké stravné dostáva.

„Podľa Edenred TRC indexu za prvý štvrťrok 2025 bola celoslovenská priemerná útrata za obed 8,39 eura. V niektorých krajoch ako v Košickom, Nitrianskom či Žilinskom dokonca nestačí ani maximálny príspevok. Stravné by však malo reflektovať reálne ceny a umožniť zamestnancom najesť sa dôstojne, plnohodnotne a zdravo. To je jeho cieľom,“ povedala Lívia Bachratá zo spoločnosti Edenred.

Na otázku, aká cena obeda by bola už príliš vysoká na to, aby boli ochotní si ho pravidelne kupovať, označila najväčšia skupina respondentov (47,6 %) cenovú hladinu deväť eur. Pre tretinu (32,4 %) opýtaných by bola hraničnou cena 11 eur za obed. Platiť 13 eur a viac by bol problém pre 12,8 % ľudí.

„Ak takmer polovica ľudí považuje hranicu deviatich eur za maximum, ktoré sú ochotní za obed zaplatiť, a ceny už túto hranicu prekračujú, je zrejmé, že súčasný systém príspevkov potrebuje prehodnotenie. Stravné nie je luxus, ale základný benefit, ktorý by mal zohľadňovať realitu cien v jednotlivých regiónoch,“ dodala Bachratá.

Práve ceny v gastroprevádzkach sú najčastejším dôvodom (44,2 %), prečo ľudia takýto obed vynechajú. Nasledujú preferencia vlastného jedla (37,2 %), nedostatok času (30,5 %), nedostatok kvalitných gastroprevádzok v okolí pracoviska (28,4 %) a napokon nevhodná ponuka jedál (20,9 %). Pri tejto otázke mohli respondenti označiť viacero faktorov, ktoré im najčastejšie bránia dopriať si obed v podniku.

Prieskum sa zaujímal aj o to, či zamestnanci s príchodom horúcich letných dní upravujú svoj jedálniček. Až polovica (51 %) respondentov svoje návyky nemení a aj v lete preferuje tradičné teplé jedlá pozostávajúce z polievky, mäsa a príloh. Ľahké a svieže jedlá si v lete vyberá 39 % účastníkov prieskumu. Grilované špeciality a streetfood uprednostňuje osem percent zamestnancov.