Netanjahu vyzval Iráncov, aby sa spojili proti režimu v Teheráne

Dodal, že Izrael podnikol proti Iránu „jednu z najväčších vojenských operácií v dejinách“. Informovala o tom agentúra AFP.

Vo videoposolstve adresovanom „ušľachtilému iránskemu ľudu“ Netanjahu vyhlásil, že nastal čas, aby „zjednotil okolo svojej vlajky a historického dedičstva, aby bránil svoju slobodu pred zlom a útlakom režimu“.

Izrael v noci na piatok 13. júna spustil prvú sériu svojich „preventívnych úderov“ proti vojenským a jadrovým cieľom v Iráne.

V piatok podvečer sa objavili správy o útokoch na ďalšie lokality na iránskom území.

Irán v reakcii na to v piatok večer podnikol mohutný raketový útok na Izrael. Kým podľa zdrojov izraelskej armády bolo do útoku nasadených niekoľko desiatok rakiet, Irán tvrdí, že ich vyslal stovky. Tento rozpor môže byť spôsobený tým, že niektoré z rakiet nedosiahli cieľ, konštatoval web The Times of Israel.

Izraelské médiá neskôr s odvolaním sa na armádu spresnili, že iránska odvetná operácia prišla v troch vlnách, pričom vypálených bolo okolo 150 rakiet. Poplach bol vyhlásený na celom území štátu, ktorého civilná obrana vyzvala obyvateľstvo, aby sa až do odvolania zdržiavalo v blízkosti krytov.

Agentúra AFP krátko po 21.30 h SELČ s odvolaním sa na izraelskú armádu uviedla, že Izraelčania už môžu opustiť chránené priestory, ale pripomenula im, že by sa mali zdržiavať v ich blízkosti.

Iránsky útok podľa stanice BBC zranil v Izraeli celkovo 40 ľudí, z toho dvaja sú v kritickom stave. Okrem toho si zrejme vyžiadal aj materiálne škody – hasiči v okolí Tel Avivu zasahovali pri viacerých požiaroch. Bližšie podrobnosti zatiaľ nie sú známe.

Izraelský minister obrany Jisrael Kac na margo toho uviedol, že Irán v piatok večer odpálením rakiet na mestá prekročil „červené čiary“. Kac vo svojom vyhlásení avizoval, že Izrael bude naďalej brániť občanov a zabezpečí, aby „režim ajatolláhov zaplatil veľmi vysokú cenu za svoje ohavné činy“.