Napätie na Blízkom východe pokračuje, Irán v noci vrátil úder

Vo viacerých oblastiach Izraela sa rozozvučali sirény, opäť boli hlásené aj výbuchy nad Jeruzalemom. Jedna z rakiet podľa Tel Avivu dopadla neďaleko domov v centrálnej časti krajiny a zranila desať ľudí. Teherán po izraelských útokoch označil rokovania o jeho jadrovom programe s USA za bezvýznamné. TASR o tom informuje podľa stanice CNN a agentúr AP a Reuters.

Armáda od polnoci SELČ najmenej trikrát na sieti X varovala pred balistickými raketami odpálenými z Iránu, ktoré letia smerom na Izrael. V reakcii - za zvuku sirén - vyzvala Izraelčanov, aby bežali do úkrytov, po niekoľkých minútach im však odkázala, že môžu bezpečne vyjsť, majú sa však zdržiavať v ich blízkosti. Posledné hlásenie o iránskom útoku zverejnila armáda okolo 04.40 h SELČ s tým, že vzdušné sily pracujú na zostreľovaní rakiet.

Izraelský veľvyslanec v USA Jechiel Leiter pre CNN medzičasom povedal, že iránske údery na Izrael si vyžiadali jednu obeť a približne 40 zranených. Očakáva, že Iránci, ktorí podľa neho disponujú približne 2000 balistických rakiet, ich budú naďalej odpaľovať. Súčasne obvinil Teherán, že mieri na civilistov.

Izrael v noci na piatok a aj neskôr počas dňa podnikol intenzívne útoky na jadrové a vojenské štruktúry Iránu, pričom nasadil stíhačky aj bezpilotné drony. Údery, ktoré Tel Aviv označuje za preventívne a nevyhnutné na zachovanie štátu Izrael, zabili vysokopostavených veliteľov iránskych ozbrojených síl vrátane náčelníka generálneho štábu Mohammada Bágherího a hlavného veliteľa Iránskych revolučných gárd Hosejna Salámího. O život prišlo najmenej 78 ľudí a ďalších viac než 320 je zranených. Medzi obeťami je najmenej šesť odborníkov na jadrový výskum.

Irán v odvete spustil niekoľko vĺn útokov, pri ktorých vypálil na Izrael viac než 200 balistických rakiet. Väčšinu z nich sa podľa izraelskej armády podarilo zostreliť protivzdušnej obrane. V sobotu skoro ráno sa však v Jeruzaleme aj Tel Avive ozývali sirény a výbuchy. Spravodajcovia AP v Tel Avive videli, ako na zem dopadli najmenej dve iránske rakety. Prípadné dôsledky týchto zásahov neboli bezprostredne známe.

