Sudkyňa zablokovala Trumpovu reformu amerického volebného systému

Rozhodla o tom v piatok federálna sudkyňa v Bostone, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru Reuters.

Sudkyňa Denise Casperová vydala predbežné opatrenie, ktorým vyhovela žalobe 19 federálnych štátov vedených demokratmi; tie tvrdia, že prezident nemá oprávnenie nariadiť zmeny vo federálnych voľbách a volebných procedúrach jednotlivých štátov.

Trump už dlhší čas spochybňuje integritu amerického volebného systému. Okrem iného vyhlasuje, že jeho prehra v prezidentských voľbách v roku 2020 je výsledkom rozsiahlych podvodov. Od voličov chce preto požadovať dôkazy, že sú občanmi USA. Takisto je proti tomu, aby štáty nemohli počítať hlasy odovzdané poštou doručené po volebnom dni, píše Reuters.

Implementáciu časti Trumpovho výkonného príkazu k volebnému systému už v apríli zablokoval sudca vo Washingtone. Casperová však zašla ďalej, keď dospela k záveru, že kľúčové časti príkazu sú pravdepodobne nezákonné a protiústavné.

„Ústava nedáva prezidentovi žiadne konkrétne právomoci týkajúce sa volieb. Text zákona vyžaduje iba to, aby boli všetky hlasy odovzdané v deň volieb, nie to, že do tohto dňa musia byť doručené,“ napísala v zdôvodnení svojho rozhodnutia Casperová, ktorú menoval demokratický prezident Barack Obama.

Hovorca Bieleho domu Harrison Fields vo vyhlásení uviedol, že Trump „bude pokračovať v boji za integritu volieb napriek námietkam demokratov, ktoré odhaľujú ich pohŕdanie takými základnými prvkami zabezpečujúcimi regulárnosť (hlasovania), ako je overenie občianstva“.

„Slobodné a spravodlivé voľby sú základom nášho štátu. Sme presvedčení, že v súdnej sieni dospejeme ku konečnému víťazstvu,“ konštatoval Fields.