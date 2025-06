SIS zareagovala na dianie na Blízkom východe

V súvislosti s vojenským útokom Izraela na Irán a potenciálnymi dôsledkami eskalácie konfliktu na Blízkom východe to uviedla hovorkyňa SIS Zuzana Morávková.

„Medzi konkrétne opatrenia prijaté SIS patrí najmä zvýšený monitoring potenciálnych hrozieb voči dotknutým ohrozeným komunitám, ako aj inštitúciám, v ktorých tieto komunity pôsobia na území SR. Zvýšená je tiež fyzická, objektová a spravodajská ochrana týchto subjektov,“ konkretizovala hovorkyňa.

Dodala, že tajná služba zároveň prijala preventívne opatrenia v súvislosti so zvýšenou hrozbou kybernetických útokov, ktoré by mohli ohroziť kritickú infraštruktúru štátu. V mene SIS vyzvala verejnosť k opatrnosti pri cestovaní do krajín Blízkeho východu s dôrazným odporúčaním vyhnúť sa masovým zhromaždeniam a konfliktným oblastiam. „Občanov SR, ktorí sa v regióne konfliktu nachádzajú, zároveň vyzývame, aby sa riadili usmerneniami miestnych bezpečnostných zložiek,“ doplnila Morávková.

Izrael spustil v piatok opakovanú vlnu útokov na Irán, cieľmi úderov sú predovšetkým vojenské objekty a vojenskí predstavitelia, rovnako miesta a osoby súvisiace s iránskym jadrovým programom.