Premiér: Ministerstvo kultúry má pri plnení úloh PVV vysoké tempo, je na úrovni asi 50 percent

„Monitor, ktorý máme na úrade vlády, hovorí, že to tempo plnenia úloh ministerstva kultúry je prakticky už na 50 percentách, a to sme stále ešte ani nie v polovičke vládnutia. (...) Môžem s veľkým uspokojením konštatovať, že aj v prípade ministerstva kultúry, podobne ako to je aj na iných ministerstvách, to tempo plnenia úloh je vyššie, pretože dnes by sme niekde mali byť na 35 - 40 percentách,“ povedal premiér a poďakoval ministerke.

Vyzdvihol, že sa rezortu podarilo realizovať 23 opatrení, čo je zhruba polovica úloh z PVV. Rovnako, že ministerstvo vykonalo všetky naplánované legislatívne zmeny. Premiér ocenil prístup kombinácie reforiem, obnovy a inovácií. Poukázal na to, že vďaka eurofondovému mechanizmu sa podarilo vybudovať súvislú sieť kreatívnych centier v šiestich krajských mestách.

Ocenil tiež, že ministerstvo berie kultúru ako nástroj identity, súdržnosti a rozvoja. „Páči sa mi, že ministerka pochopila, že našou povinnosťou je hovoriť o národnej kultúre, našou povinnosťou je hovoriť o slovenskom jazyku pri plnom rešpekte jazykov národnostných menšín, že je záujem strážiť čistotu slovenského jazyka,“ skonštatoval Fico. Vyzdvihol tiež zriadenie verejnoprávnej Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR), reformu fondu na podporu umenia či spustenie pasportizácie umeleckých diel.

Premiér poukázal aj na obnovu 218 pamiatok cez program Obnovme si svoj dom, zápis školy remesiel ÚĽUV do zoznamu UNESCO či otvorenie novej expozície SR v Osvienčime. Ocenil aj digitalizáciu dedičstva a aktívne členstvo v európskych platformách či zvýšenie príspevku cirkvám s dôrazom na podporu menších náboženských komunít.

Ministerka podotkla, že kultúra stojí na prahu dôležitých zmien, ktoré si vyžadujú mimoriadnu odvahu. Jej cieľom v najbližšom období je vybudovať dôveru v nové verejnoprávne médiá, naďalej zvyšovať transparentnosť a odbornosť vo výzvach Fondu na podporu umenia a Audiovizuálnom fonde. Chce tiež zabezpečiť reálnu inklúziu marginalizovaných komunít cez projekty ako Ľudia a hrady, pokračovať v efektívnej digitalizácii kultúrnych inštitúcií či zabezpečiť dlhodobé financovanie a prevádzku nových múzeí. Rezort sa plánuje zamerať aj na posilnenie jazykovej kultúry v médiách a verejnej správe, s čím súvisí aj novela o štátnom jazyku. Cieľom je tiež príprava štátnych depozitárov SR či pokračovať v prípravných a rekonštrukčných prácach na národných kultúrnych pamiatkach.