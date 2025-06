Trump: Irán musí pristúpiť na jadrovú dohodu skôr, než z neho nič nezostane

„Iránu som dal šancu na dohodu. Ale bez ohľadu na to, ako veľmi sa snažili, bez ohľadu na to, ako blízko boli, jednoducho to nedokázali urobiť,“ napísal Trump. „Povedal som im, že to (izraelský útok) bude oveľa horšie, ako čokoľvek, čo vedia, predpokladajú alebo im bolo povedané,“ uviedol americký prezident.

Podľa Trumpa iránske vedenie bolo pred izraelským útokom veľmi odvážne, avšak teraz „sú všetci mŕtvi a bude to len horšie.“

„Irán musí uzavrieť dohodu skôr, než z neho nič nezostane a zachrániť to, čo bolo kedysi známe ako Iránska ríša. Žiadna ďalšia smrť, žiadna ďalšia deštrukcia. Urobte to predtým než bude neskoro,“ vyzval Trump iránske vedenie.

USA a Irán viedli od apríla päť kôl rokovaní o iránskom jadrovom programe, ďalšie bolo naplánované na najbližšiu nedeľu, potvrdil ešte vo štvrtok Omán ako sprostredkovateľ rozhovorov. Tie zjavne uviazli, keďže Teherán odmieta požiadavku Washingtonu, aby sa vzdal obohacovania uránu. Opakovanie tiež tvrdí, že jeho jadrový program má výlučne mierové účely. Krátko po izraelskom útoku americkí predstavitelia vyjadrili nádej, že rozhovory s Teheránom budú pokračovať.