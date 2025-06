Šefčovič: EÚ aj USA chcú do 9. júla dospieť k uspokojivej obchodnej dohode

Rokovania o obchodnej politike a clách s americkou stranou podľa neho prebiehajú „v podstate každý deň“ a sú mimoriadne komplikované.

„Hľadáme riešenia, ktoré by Spojeným štátom poskytli dostatočné možnosti na to, aby sa vyriešila pre nich najpálčivejšia otázka obchodného deficitu v oblasti tovarov. Pozeráme sa na jednotlivé colné položky a zo strany EÚ chceme, aby táto dohoda bola čo najvyváženejšia. Zaberá to veľa času, skutočne ide o mravčiu prácu,“ vysvetlil.

Spresnil, že snaha je dosiahnuť výraznejší pokrok, pokiaľ ide o „horizontálne témy“, to znamená, ako vyriešiť otázky vývozu a dovozu automobilov, alebo ako sa vyrovnať s clami pre oceľ a hliník.

„Tu sme si viackrát s americkou stranou potvrdili, že problémom nie sme jeden pre druhého, že problémom je nadbytočná kapacita, ktorá prichádza hlavne z krajín Ázie,“ upozornil Šefčovič.

Dodal, že obe strany tiež analyzujú situáciu, ako sa vyrovnať s otázkou obchodovania s vysokokvalitnými čipmi. Podľa neho veľkou témou pre EÚ je aj farmaceutický priemysel, kde má Únia s USA veľmi pozitívnu obchodnú bilanciu.

„Toto sú témy absolútne kľúčové pre európsky priemysel, pre európskych vývozcov a podnikateľov. To sú témy, kde by som si v tomto čase už želal mať dôraznejší pokrok, ale musíme postupovať krok za krokom a určite využijeme každý deň do konca toho obdobia, ktoré sme si stanovili ako míľnik, že sa pozrieme, čo sa nám k tomu momentu podarilo dojednať, a to je deviaty júl,“ zhodnotil Šefčovič.