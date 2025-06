Muž podpálil tankovaciu pištoľ na benzínke, čelí obvineniu

JANOVE MIMORIADNE NEBEZPEČNÉ SPRÁVANIE UKONČIL POHOTOVÝ ZÁSAH HLIADKY PZ Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva PZ v Senci vzniesol obvinenie 54-ročnému Janovi P. občanovi Českej republiky zo zločinu všeobecného ohrozenia v súbehu s trestným činom poškodzovania cudzej veci. Obvinený podľa doposiaľ zabezpečenej dôkaznej situácie vošiel dňa 09.06.2025 krátko pred 04.30 h do priestorov čerpacej stanice v obci Rovinka, kde začal narúšať verejný poriadok kričaním a zhadzovaním tovaru z regálov. Následne vyšiel pred predajňu, kde vyťahoval tankovacie pištole z čerpacích stojanov pričom jednu z nich úmyselne zapálil čím došlo k jej vznieteniu a zahodil ju na zem. Týmto mimoriadne neubezpečeným konaním vyvolal nebezpečenstvo výbuchu horľavín a ohrozil život zdravie a majetok občanov veľkého rozsahu. Jan vo svojom vyčíňaní pokračoval, presunul na hlavnú ulicu kde sa pokúšal zastaviť autobus tým že vošiel do jeho jazdnej dráhy a zastavoval premávku. Po krátkej chvíli sa vrátil do priestorov čerpacej stanice kde zobral hasiaci prístroj s ktorým následne rozbil vstupné dvojkrídlové dvere do predajne. Na miesto privolaná hliadka obvodného oddelenia PZ muža po príchode na miesto obmedzila na osobnej slobode a eskortovala na policajné oddelenie. Po vykonaní potrebných úkonov bol umiestnený v cele policajného zaistenia. Zo strany vyšetrovateľa bol spracovaný aj podnet k jeho väzobnému stíhaniu, v súčasnosti je muž stíhaný väzobne.