Rockový hudobník na JISke: Skupina sa prihovorila fanúšikom

64-ročného britského rockového hudobníka a spoluzakladateľa formácie Deacon Blue Jamesa Primea náhle previezli do nemocnice, kde ho vo vážnom stave hospitalizovali na jednotke intenzívnej starostlivosti. Informovala o tom kapela v príspevku na Facebooku.

Deacon Blue star James Prime seriously ill in hospital as fans share their love https://t.co/gKMKCAEUfV pic.twitter.com/GIbgbGTikN — The Mirror (@DailyMirror) June 12, 2025

Členovia Deacon Blue, James Prime je prvý sprava.

Členovia kapely potvrdili, že budú pokračovať v koncertovaní aj bez Primea.

„Milí priatelia, chceli sme sa s vami podeliť o niekoľko informácií o našom bratovi Jimovi. Bohužiaľ, je vážne chorý a lieči sa v nemocnici. Chceli by sme vás požiadať, aby ste spolu s nami naňho mysleli a priali mu skoré vyzdravenie,“ uviedla skupina.

Členovia sa podľa vlastných slov rozprávali s Primeom v nemocnici. Ten im povedal, že majú pokračovať v koncertovaní aj za predpokladu, že by ho mali nahradiť.

„Spolu s Jimovou rodinou sa chceme poďakovať všetkým ošetrovateľom, lekárom a personálu JIS za ich starostlivosť, profesionalitu a súcit,“ dodala kapela.

Deacon Blue by mali začať turné s názvom The Great Western Road Trip v septembri 2025. Skupina je na scéne už 40 rokov, naposledy vydala album s rovnakým názvom ako turné v marci tohto roku.

Hudobníci sa venujú najmä popovej a rockovej tvorbe, k ich známym singlom patria aj Real Gone Kid, I'll Never Fall in Love Again, Twist and Shout a Dignity.