Zomrela hviezda z filmov Scarface a Krotitelia duchov

Vo veku 87 rokov zomrel americký herec Harris Yulin, známy z filmov ako Scarface, Krotitelia duchov 2 alebo Jasné nebezpečenstvo. Informoval o tom portál USA Today s odvolaním na tlačové vyhlásenie hercovej hovorkyne Sue Leibmanovej.

Podľa Leibmanovej došlo k úmrtiu ešte v utorok 10. júna. Yulin mal zomrieť po infarkte.

Harris Yulin, Actor in 'Scarface,' 'Training Day' and 'Ozark,' Dies at 88 https://t.co/URDAiChaVe