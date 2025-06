Letecké nešťastie v Indii má už 260 obetí, prežil len jeden človek

Sú medzi nimi aj ľudia, ktorí sa v čase nehody nachádzali na mieste, kam stroj krátko po štarte dopadol. Polícia nateraz potvrdila, že najväčšie letecké nešťastie v Indii za posledné desaťročia prežila jedna osoba. Záchranné operácie medzičasom pokračujú. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.

Lietadlo typu Boeing 787-8 Dreamliner smerujúce na londýnske letisko Gatwick sa zrútilo do štvrte Méghání Nagar v Ahmadábáde a dopadlo na budovu študentského internátu. Na jeho palube bolo podľa Air India celkovo 242 ľudí - okrem dvoch pilotov a desiatich členov posádky aj 169 občanov Indie, 53 Britov, sedem občanov Portugalska a jeden Kanaďan. Medzi cestujúcimi bolo 11 detí.

Bezprostredne nebola známa príčina zrútenia boeingu. Pri jej vyšetrovaní majú pomôcť aj tímy z USA a Británie. Spoločnosť Tata Group, ktorá vlastní prepravcu Air India, ponúkne 86.000 libier rodinám každého, kto pri tragédii prišiel o život, informovala s odkazom na jej vyhlásenie Sky News.

Oficiálny počet obetí sa postupne zvyšuje, pretože záchranári spod trosiek vyťahujú ďalšie mŕtve telá. Agentúra Reuters s odvolaním sa na policajný zdroj predtým napísala, že zahynulo viac než 290 ľudí. Tento údaj dosiaľ nebol oficiálny potvrdený. Polícia vo večerných hodinách uviedla, že nateraz vie o 260 mŕtvych, medzi ktorými je aj expremiér indického štátu Gudžarát Vidžáj Rúpání, a i jednom preživšom. Počet obetí podľa agentúry AFP znamená, že najmenej 19 osôb zahynulo v budove internátu.

Podľa pôvodných informácií médií haváriu nikto neprežil, napokon však záchranári našli živého 40-ročného Brita Vishwasha Kumara Ramesha, ktorému sa podľa polície podarilo vyskočiť z lietadla cez núdzový východ. Fotografia jeho letenky, ktorú zverejnil denník Hindustan Times, ukazuje, že sedel na sedadle 11A. Momentálne je v nemocnici, kde jeho a ďalších zranených navštívil indický minister vnútra Amit Šáh.

Sústrasť v súvislosti s nešťastím vyjadrili viacerí svetoví lídri vrátane prezidenta Francúzska, Ukrajiny či pápeža Leva XIV. Americký prezident Donald Trump označil štvrtkovú haváriu za „jednu z najhorších v dejinách letectva“ a indickým úradom ponúkol v prípade potreby pomoc.

„Nikto nevie, čo sa stalo. Vyzerá to tak, že (lietadlo) letelo v poriadku. Nezdá sa, že by tam bolo došlo k výbuchu. Motory ako keby možno stratili ťah. Je to strašná havária,“ povedal Trump, ktorého slová zaznamenala tlačová kancelária Bieleho domu.