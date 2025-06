Šimečka: Prezident umožňuje Kaliňákovi zazmluvniť výdavky bez odbornej diskusie

Prezident SR Peter Pellegirni podľa lídra opozičného PS Michala Šimečku umožňuje ministrovi obrany Robertovi Kaliňákovi (Smer-SD) zazmluvniť výdavky vo výške šesť až osem miliárd eur bez predchádzajúcej odbornej a politickej diskusie. Bolo by rozumné vytvoriť expertnú komisiu so zastúpením všetkých parlamentných strán, ktorá by pripravila dlhodobý plán modernizácie armády na viacero volebných období. Šimečka to uviedol v súvislosti s prezidentom avizovaným zvolaním okrúhleho stola k navyšovaniu obranných výdavkov. TASR o tom vo štvrtok informoval Alec Borový z mediálneho oddelenia PS.

„Vidíme, že minister obrany preferuje nákup ‚tryskáčov‘ v čase, keď naši spojenci investujú najmä do dronov a munície. To považujem za strategickú chybu. Nejde o rozhodnutie tejto vlády, ale o záväzok na celé desaťročia dopredu. Preto odmietam podpísať bianko šek ministrovi Kaliňákovi, ktorý koná netransparentne a chaoticky. Obranné výdavky musia mať jasné pravidlá, priority a kontrolu,“ uviedol.

Šimečka priznal, že niektoré výdavky v rámci duálnych projektov môže Severoatlantická aliancia uznať. Ako však dodal, obranný rozpočet nemôže byť nástrojom výstavby nemocníc, mostov či škôl. „Ak by mal minister obrany riadiť celé hospodárstvo, potom by ostatné rezorty stratili zmysel. Takto sa štát riadiť nedá,“ myslí si.

Predseda hnutia poukázal, že peniaze určené na obranu musia ísť predovšetkým na potreby armády. „To je skutočný význam obranných investícií,“ uzavrel.

Kancelária prezidenta SR vo štvrtok informovala, že traja najvyšší ústavní činitelia rokovali o aktuálnych otázkach. Zároveň avizovala, že hlava štátu zvolá na budúci týždeň okrúhly stôl predsedov parlamentných politických strán k aktuálnej otázke navyšovania výdavkov na bezpečnosť a obranu pred júnovým samitom NATO v Haagu.