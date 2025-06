KDH sa zúčastní okrúhleho stola k obranným výdavkom u prezidenta

Uviedol to predseda hnutia Milan Majerský s tým, že by sa k tejto téme malo zísť celé politické spektrum. TASR o tom informoval komunikačný odbor KDH.

„Prvá otázka je, či to bude päť percent iba na zbrojenie, alebo tam bude zahrnuté aj duálne určenie financovania ďalších projektov, či už nemocníc, ciest, mostov a tak ďalej a v akom časovom rámci to bude. Či to bude o rok, o dva, o tri, o desať rokov. My si musíme vypočuť pána prezidenta a samozrejme aj predstaviteľov vlády, lebo v prvom rade majú finančné opraty v rukách práve vládni predstavitelia,“ uviedol k téme navyšovania výdavkov Majerský s tým, že podľa KDH to musí byť postupný nárast financovania obrany.

Kancelária prezidenta SR vo štvrtok informovala, že traja najvyšší ústavní činitelia rokovali o aktuálnych otázkach. Zároveň avizovala, že hlava štátu zvolá na budúci týždeň okrúhly stôl predsedov parlamentných politických strán k aktuálnej otázke navyšovania výdavkov na bezpečnosť a obranu pred júnovým samitom NATO v Haagu.