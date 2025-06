Kaliňák zaplatí pokutu za vilu, má však podmienku

Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) zaplatí pokutu, ak sa mu ju rozhodne udeliť Výbor Národnej rady (NR) SR pre nezlučiteľnosť funkcií za to, že neuviedol v majetkovom priznaní vlastníctvo vily svojej manželky v Chorvátsku. Povedal to novinárom počas štvrtkového rokovania výboru. Chce však, aby prípad posúdil Ústavný súd (ÚS) SR. Z funkcie ministra neodstúpi, ak ÚS potvrdí, že porušil zákon. Nevidí na to dôvod, pretože trestom je zaplatenie pokuty.

Kaliňák uznal, že si svoju povinnosť nesplnil. „Príslušnú pokutu uhradím, ale obrátim sa v tomto prípade o výklad,“ povedal novinárom. Koaličných poslancov vyzval, aby v tomto prípade „mohli uložiť príslušnú pokutu“ a mohli rozhodnutie o nesplnení podmienok prijať. Rozhodovať by však o tom mal podľa neho ÚS. „Vzhľadom na to, že ten právny názor si môžu viacerí, s ktorými som hovoril, osvojiť, je zaujímavejšie, ak budeme mať možnosť, aby sa rozhodnutie tohto typu mohlo prejednávať ďalej,“ povedal minister. „Myslím si, že o tom musia rozhodovať orgány, ktoré sú určené na posudzovanie jednotlivých ústavných práv a ich konfliktu, keď je niektoré nadradené, podradené, niektoré sa vzájomne prekrýva. Je dôležité, aby o tom mohol rozhodnúť aj prípadne Ústavný súd,“ dodal.

Minister obrany uznáva, že si svoju povinnosť nesplnil, keď neuviedol vlastníctvo vily jeho manželky vo viacerých majetkových priznaniach. Tým mal porušiť ústavný zákon. Argumentuje, že chcel chrániť súkromie rodiny a že jeho príjmy plne pokrývajú hodnotu nehnuteľnosti a jeho rodina si ju mohla dovoliť vzhľadom na jeho dlhoročnú podnikateľskú činnosť. „Teraz je iba rozhodujúce, či dôvody budú uznané ako dôvody vylučujúce protiprávnosť alebo nie,“ povedal.

Výbor vo štvrtok rokoval o viacerých podaniach voči Kaliňákovi v súvislosti s vlastníctvom domu v Chorvátsku, ktoré neuviedol v majetkových priznaniach.