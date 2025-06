Lietadlo spoločnosti Air India sa zrútilo krátko po štarte

Incident potvrdil aj prevádzkovateľ lietadla spoločnosť Air India. „V tejto chvíli zisťujeme podrobnosti a o ďalších informáciách sa podelíme čo najskôr.“ uviedol jej hovorca vo vyhlásení na X.

Haváriu agentúre AFP potvrdili aj predstavitelia miestneho hasičského zboru, ktorí však neuviedli ďalšie podrobnosti.

Generálny riaditeľ úradu pre civilné letectvo agentúre AP potvrdil, že lietadlo sa päť minút po štarte zrútilo do obytnej štvrte Meghani Nagar.

The Air India plane that crashed near Ahmedabad was a Boeing 787 Dreamliner en route to London, carrying 242 passengers. It marks the first fatal crash involving this aircraft model. https://t.co/HqzJzjw3qk pic.twitter.com/DWLiTvlhij