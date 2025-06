Šutaj Eštok: Vedel by som si predstaviť intenzívnejšiu spoluprácu v rámci EÚ

Povedal to pred štvrtkovým rokovaním vlády, v reakcii na slová predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD), ktorý počas návštevy stredoázijských krajín naznačil možnosti širšej ekonomickej spolupráce s týmto regiónom.

„Ja by som si v prvom rade vedel predstaviť väčšiu spoluprácu v rámci Európskej únie, pretože tam smeruje gro nášho exportu a Západ je pre nás tým, k čomu máme hodnotovo smerovať. Schvaľujem politiku na všetky štyri svetové strany, ale nesmieme zabúdať na Západ, ten mi v tej politike trochu chýba,“ uviedol minister a líder Hlasu-SD.

Zopakoval aj postoj strany Hlas-SD k vyjadreniam premiéra o potrebe reformy politického systému a znížení počtu politických strán, ktoré by podľa vzoru Uzbekistanu či Číny zvýšili ekonomickú efektívnosť krajiny a konkurencieschopnosť. Šutaj Eštok zdôraznil vieru v štandardnú parlamentnú demokraciu so súťažou politických strán, pripustil zároveň, že súčasný prebujnený počet politických subjektov na Slovensku je trvalo neudržateľný a malo by prísť k zmenám v legislatívnom nastavení.

Rovnako sa vyjadril aj k hlasovaniu o zmene ústavy v parlamente, podľa jeho slov rokovania stále prebiehajú medzi Smerom-SD a KDH. „My v Hlase sme pripravení hlasovať, aj keby to bolo dnes,“ uviedol.