Kresťanská únia odmieta kritiku Bittó Cigánikovej k zmenám o duchovných v nemocniciach

Tvrdenia o tom, že úpravou zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti získajú duchovní možnosť vstupu do nemocnice bez súhlasu pacienta, považuje za nepravdivé. Poukázali na to predseda KÚ Milan Krajniak, podpredseda strany a poslanec Národnej rady (NR) SR Richard Vašečka a členka predsedníctva strany a poslankyňa parlamentu Anna Záborská (obaja Slovensko, Za ľudí, KÚ).

„Platí princíp všeobecnej autonómie. Nikto nemôže nikoho nútiť k veci alebo k službe, ktorú nechce. Platí to aj pre pacientov v nemocniciach a platilo to stále, to znamená, že nemôžu vás nútiť, aby ste podstúpili nejaké lekárske vyšetrenie alebo nejaký lekársky zákrok, nie ešte to, že by niekto mohol donútiť človeka, aby ho navštívil kňaz,“ skonštatoval Krajniak na stredajšej tlačovej konferencii.

Kresťanská únia poukázala na to, že novela hovorí len o práve na duchovnú starostlivosť v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti. Upozornila na to, že v súčasnosti môže personál nemocnice zakázať návštevu kňaza mimo návštevných hodín. „Akceptujeme, že pre nejakú pomyselnú čistotu by sa tam mohlo doplniť, že je to na žiadosť chorého, ale sa to rozumie úplne samo sebou,“ podotkla Záborská. Mrzí ju, že Bittó Cigániková nepoužila vecné argumenty. Jej argumentáciu označila za absurdnú, ktorej cieľom malo byť vyvolať odpor voči náboženstvu. „Aj voči kňazom a tým ľuďom, ktorí sa obetujú a na zavolanie vždy prídu,“ doplnila.

Krajniak v tejto súvislosti skonštatoval, že pre zavádzania a klamstvá progresívcov dochádza k spochybňovaniu aj úplne samozrejmých vecí. Ide podľa neho napríklad o existenciu dvoch pohlaví na základe biologických kritérií či o potrebu ochrany života. Mieni preto, že dané veci treba zakotviť do Ústavy SR.

Nové pravidlá v zákone o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti schválili poslanci NR SR minulý týždeň ako pozmeňujúci návrh k novele školského zákona. Po novom bude poskytovateľ povinný umožniť osobe poverenej vykonávať duchovenskú činnosť vstup do nemocnice, ak jej prítomnosť nenarúša poskytovanie starostlivosti. V prípade porušenia povinnosti bude môcť ministerstvo zdravotníctva uložiť poskytovateľovi pokutu do výšky 500 eur.

Opozičná SaS zmeny kritizovala. Nesúhlasila s tým, aby duchovní mali možnosť vstupu do nemocnice bez súhlasu pacienta. Ministerstvo zdravotníctva v reakcii na to avizovalo, že v tejto veci pripraví usmernenie. Má byť z neho jasné, že návšteva duchovného bude možná len na vyžiadanie pacienta.