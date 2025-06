Robert Fico vyzdvihol spoluprácu s Kazachstanom v obrannom a energetickom sektore

Uviedol v stredu po rokovaní s prezidentom Kazachstanu Kasymom-Žomartom Tokajevom predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD). Okrem spolupráce oboch krajín v obrannom priemysle vyzdvihol taktiež energetický sektor. Informuje o tom osobitná spravodajkyňa TASR.

„My sme definovali s pánom prezidentom niekoľko oblastí v obrannom priemysle, kde by vôbec nemuselo ísť len o predaj a nákup. Sú to oblasti, kde môžeme vytvárať spoločné podniky, môžeme postupovať spoločne a bude to na prospech obidvoch krajín a bude to aj finančne ekonomicky efektívne a užitočné,“ priblížil slovenský premiér.

Predseda vlády ďalej ocenil, že Kazachstan sa chce vybrať cestou atómovej energie. Obyvatelia krajiny vlani v celonárodnom referende podporili výstavbu prvej jadrovej elektrárne v Kazachstane. Fico za Slovenskú republiku ponúkol kazašskému prezidentovi skúsenosti a expertízu tak štátnych, ako aj súkromných spoločností.

„Sme krajina, ktorá momentálne prevádzkuje päť reaktorov, o chvíľku to bude šiesty reaktor a máme veľký plán postaviť novú atómovú elektráreň o výkone 1250 megawattov. Preto, pokiaľ príslušné organizácie a spoločnosti v Kazachstane prejavia záujem o takúto expertíznu spoluprácu, budeme pripravení,“ skonštatoval premiér.

Zároveň informoval o tom, že kazašského prezidenta požiadal aj o možnú spoluprácu v oblasti dovozu ropy na územie Slovenska prostredníctvom ropovodu Družba. „Tieto možnosti musia ďalej zvažovať príslušní experti. Do akej miery to je technicky možné a do akej miery sú ešte kapacity voľné na dovoz takejto ropy,“ vysvetlil premiér.

Rovnako spomenul spoluprácu v oblasti poľnohospodárstva a manažmentu vody. „Toto je prvá cesta slovenského predsedu vlády do Kazachstanu. Myslím si, že sme urobili obrovský kus dopredu a verím, že všetko to, na čom sme sa dnes dohodli, bude prenesené do konkrétnych dohôd, konkrétnych kontraktov a do veľmi konkrétnej a vzájomne výhodnej spolupráce,“ uzavrel Fico.