Záhadný jav v uliciach: Prečo niektoré lampy svietia fialovo?

Viaceré ulice amerických miest sa za posledné roky ponárajú do fialových nocí. Ako informuje denník USA Today, najmenej 30 z 50 štátov USA zaznamenalo zmenu verejného osvetlenia, ktoré pôvodne svietilo žiarivo bielo. Aj írske a kanadské ulice dnes lemujú fialové neóny.

Na otázku, prečo dochádza k zmene sfarbenia verejného osvetlenia, odpovedá portál IFLScience. Podľa neho ide o bežný jav, pri ktorom sa oslabuje účinok žltého silikónového fosforového komponentu LED svetiel.

Purple Street Lights are peak and I'm tired of pretending they're not. pic.twitter.com/NqhdNOH6cn

Žiarivé LED svetlá sa používajú v pouličnom osvetlení najmä preto, že dlho vydržia, sú efektívne a spotrebujú menej energie ako lampy s tradičnými sodíkovými výbojkami.

Najužitočnejšie sú v tomto prípade modré LED svetlá, ktoré majú kratšiu vlnovú dĺžku, a teda nesú viac energie. Aby však nesvietili namodro, natierajú sa vrstvou žltého silikónového fosforu. Modré svetlo v kombinácii so žltým fosforom vytvára na pohľad biele osvetlenie.

Keďže sa fosforová vrstva časom opotrebováva, zo žiarivky preniká viac modrého svetla, ktoré sa na ulici môže javiť ako fialové.

All the street lights in my neighborhood are turning purple. pic.twitter.com/SRI6aNaJNc