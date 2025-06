Najnovší spôsob kremácie: Ako funguje skvapalňovanie tela?

Tradičné pochovávanie nebohého do zeme a spaľovanie tela pri kremácii by mohol doplniť nový kremačný obrad. Upozornil na to portál The Sun, podľa ktorého ide o skvapalňovanie tela, alebo vodnú kremáciu.

Podporovatelia novej metódy o nej hovoria ako o menej škodlivej voči životnému prostrediu. Celý proces spočíva v rozpustení tela nebohého vo vode a v kyselinách pri vysokej teplote, a následné odstránenie pozostatkov ako odpadovej vody.

Odporcovia sa však bránia – podľa nich ide o nedôstojné zaobchádzanie s telami nebožtíkov.

Rather than using flames, water cremation uses water, and a small amount of an alkali like potassium hydroxide, heated to around 150℃. A combination of the heat, pressure and chemical break down body tissue, which dissolves harmlessly into the water. The skeletal remains are… pic.twitter.com/TLjiX2uvNH