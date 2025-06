Hnutie Slovensko navrhuje zmeny v predprimárnom vzdelávaní

Do Národnej rady (NR) SR preto predložili novelu školského zákona, ktorá hovorí o zmenách v predprimárnom vzdelávaní. Jej cieľom je začleniť deti zo sociálne znevýhodneného prostredia do vzdelávacieho systému od školského roka nasledujúceho po dovŕšení ich tretieho roku.

„Vyzývam všetkých, aby tento návrh zákona podporili a dali tak šancu najchudobnejším deťom, aby mohli začať naozaj skôr v materskej škole, aby sa mohli pripraviť na štart v prvom ročníku. Sme presvedčení o tom, že škola nemá byť luxusom, má byť základom, a to pre každé dieťa bez rozdielu,“ poznamenal poslanec Lukáš Bužo (Slovensko, Za ľudí, KÚ) na utorkovej tlačovej konferencii.

Poslanec Peter Pollák (Slovensko, Za ľudí, KÚ) upozornil na to, že deti zo sociálne znevýhodneného prostredia v súčasnosti prichádzajú do školského systému s neznalosťou jazyka či bez potrebných osvojených návykov a sú preto po krátkom čase preradzované do špeciálnych škôl. „Študent, ktorý skončí deviaty ročník špeciálnej základnej školy, získa vzdelanie žiaka štvrtého ročníka základnej školy. Títo ľudia nebudú do budúcna nikdy uplatnení na pracovnom trhu,“ podotkol. Mieni preto, že nástup detí do materských škôl od troch rokov by mohol pomôcť odbúrať súčasné bariéry.

Poukázal na to, že Slovensku v tejto súvislosti hrozí aj pokuta. Slovensko podľa jeho slov čelí infringementu Európskej komisie pre zaraďovanie rómskych detí do špeciálnych základných škôl z dôvodu ich nepripravenosti na školský systém. Mrzí ho, že novelu z ich dielne si neosvojili exministri školstva Branislav Gröhling (SaS) a Ján Horecký (KDH). Poslanci takisto vyzvali ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD) na podporu ich návrhu.