Video: Vodič kamióna narazil do zvodidiel

POD VČERAJŠIU NEHODU SA PODPÍSAL MIKROSPÁNOK NEPODCEŇUJTE PRAVIDELNÉ PRESTÁVKY POČAS VEDENIA VOZIDLA Včera krátko pred 13.30h došlo na diaľnici D1 v smere na D2 k nárazu nákladného motorového vozidla do zvodidiel a následne k jeho prevráteniu cez obidva jazdné pruhy. Hrozivo vyzerajúca dopravná nehoda sa zaobišla bez zranenia či už vodiča kamióna prípadne iných účastníkov cestnej premávky. Premávka bola v uvedenom úseku obnovená v čase krátko pred 17.00 h Podľa doterajšieho objasňovania bola príčinou nehody únava a mikrospánok vodiča nákladného vozidla. V tejto súvislosti policajti Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave pripomínajú všetkým účastníkom cestnej premávky, že dodržiavanie povinných prestávok počas jazdy je dôležité pre bezpečnosť a zdravie vodiča, ako aj pre bezpečnosť ostatných účastníkov cestnej premávky. Vodiči musia mať prestávku najmenej 45 minút po štyri a pol hodine jazdy, alebo ju môžu rozdeliť na dve časti, 15 + 30 minút. Povinné prestávky: • Po 4,5 hodinách jazdy: Musí byť prestávka najmenej 45 minút. • Možnosť rozdeliť prestávku: Prestávka sa môže rozdeliť na dve časti, 15 minút a 30 minút, ak sa to stihne do štyri a pol hodín jazdy. • Význam prestávok: Prestávky sú dôležité pre zníženie únavy a rizika úrazov. • Časové rozloženie: Týždenné časy jazdy sú obmedzené, najviac 56 hodín za týždeň.