Fialova vláda má pre bitcoinovú kauzu novú ministerku spravodlivosti

Do funkcie ju v utorok na Pražskom hrade vymenoval český prezident Petr Pavel. Na čele rezortu nahradila Pavla Blažka, ktorý rezignoval pre prijatie bitcoinov od muža odsúdeného za prevádzkovanie online trhoviska s drogami. Decroix sa chce zasadiť o to, aby bola bitcoinová kauza dôkladne prešetrená, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

„Robilo by mi väčšiu radosť menovať vás za štandardných okolností a nie v takto mimoriadnej situácii,“ povedal novej ministerke Pavel. Podotkol, že najväčšia pozornosť počas jej pôsobenia v rezorte bude uprená na to, akým spôsobom sa bude riešiť bitcoinová kauza. Podotkol, že úlohou ministra nie je vyšetrovať, ale poskytnúť priestor na to, aby mohol byť prípad čo najviac vyjasnený a aby sa verejnosť dozvedela, čo sa skutočne stalo. V prvej fáze bude podľa jeho slov dôležité oddeliť mýty od odôvodnených podozrení a tieto podozrenia nechať riadne vyšetriť.

„Pretože v hre nie je len politická dôveryhodnosť pani ministerky, prípadne vlády, ale verejná dôvera v inštitúcie a štát a s tým rozhodne nemôžeme dovoliť hazardovať už preto, že sme vo vypätom období predvolebnej kampane,“ zdôraznil prezident. Dodal, že ľudia, ktorí sa dopustili chýb, by z toho mali vyvodiť zodpovednosť a predovšetkým by mali byť identifikované slabé miesta, aby k podobnej situácii už nemohlo dôjsť.

Krátko po menovaní novú ministerku premiér Fiala uviedol do funkcie. Na ministerstvo podľa jeho slov prichádza hlavne preto, aby obnovila dôveru v rezort a pomohla k transparentnému objasneniu všetkých okolností okolo bitcoinového daru. „Som presvedčený, že úlohy zvládne a do čela ministerstva spravodlivosti prinesie odbornosť, dôraz na transparentnosť a prispeje ako k modernizácii justície, tak k znovuzískaniu čo najväčšej dôvery občanov v justíciu,“ podotkol.

Cieľom Decroix podľa jej vlastných slov je situáciu najmä stabilizovať a upokojiť. Nedôveru, ktorú jej niektorí vyjadrujú, vníma ako záujem o nezávislú justíciu a obavu o to, aby celá kauza bola riadne objasnená. „Úplne ju chápem, pretože zdieľam dôvody, na ktorých môže byť založená,“ podotkla. Vyzvala verejnosť aj médiá, aby sa zdržali špekulácií, ktoré v konečnom dôsledku ubližujú inštitúciám aj konkrétnym ľuďom.

Decroix je právnička, vedie advokátsku kanceláriu a má skúsenosti aj s európskym a medzinárodným právom. Členkou ODS je od roku 2014, o desať rokov neskôr bola zvolená za jej podpredsedníčku. Poslankyňou je od roku 2021 a v tejto pozícii sa podieľala na rôznych zmenách v českom právnom poriadku.

Na čelo rezortu spravodlivosti ju premiér Petr Fiala nominoval po rezignácii Pavla Blažeka. Opozícia jej nomináciu spochybňovala, pretože podľa nej nemôže zaručiť nezávislé prešetrenie celej kauzy, keďže je z rovnakej strany, v akej bol aj Blažek. Nová ministerka to odmieta a v rezorte už avizovala audit externou firmou.

Ide o desiatu zmenu vo Fialovej vláde, ktorej mandát sa skončí o niekoľko mesiacov. Prvýkrát sa však týka strany ODS. Naposledy Pavel menoval nových členov vlády vlani v októbri.