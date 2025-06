Slovenská pošta bude zatvárať pobočky, v niektorých zmení otváracie hodiny

Slovenská pošta plánuje v najbližších troch rokoch optimalizovať sieť svojich pobočiek, zefektívniť procesy či zavádzať nové technológie a inovácie. V tomto roku pošta plánuje v rámci transformácie zatvoriť 26 prevádzok v krajských mestách a presunúť ich na nástupnícke pošty, v ktorých sa majú predĺžiť otváracie hodiny či posilniť priehradky. Slovenská pošta svoje plány predstavila v utorok na tlačovej konferencii.

„Našim cieľom je udržať rovnaký počet pobočiek, avšak časť z nich transformovať a prevádzkovať prostredníctvom franšíz,“ uviedol generálny riaditeľ Slovenskej pošty Vladislav Kupka. Spolupracovať pri tom pošta chce so samosprávami i podnikateľmi.

„V tomto roku plánujeme zatvoriť 26 prevádzok v krajských mestách, následne sa chceme zaoberať okresnými mestami a popritom budeme riešiť franšízové prevádzky na vidieku. Celý proces transformácie bude trvať tri roky s minimálnym dopadom na zamestnanosť,“ doplnil s tým, že cieľom Slovenskej pošty je do roku 2028 mať 400 vlastných a 1000 franšízových pobočiek.

Slovenská pošta prevádzkuje spolu 1900 poštových bodov, z toho je 1365 kamenných pobočiek. Vyše tisícka z nich je pritom podľa Kupku ekonomicky stratová. Priblížil tiež, že Slovenská pošta vykazuje dlhodobo stratu. Za terajšou situáciou je podľa pošty pokles návštevnosti pobočiek, ale aj klesajúci záujem o podávanie listových zásielok či v súčasnosti stagnujúce využívanie balíkových služieb.

„Transformácia má tri hlavné piliere. Jedným je konsolidácia alebo transformácia našej poštovej siete. Budeme sa zaoberať konsolidáciou pôšt v krajských mestách, neskôr okresné a prídeme aj na vidiek. Ďalší pilier sú naše procesy. Zmena, aby sme fungovali efektívnejšie. A do tretice sú to inovácie, to znamená, ako fungovať modernejšie, efektívnejšie, berúc do úvahy práve tie nástroje, ktoré dnešná doba ponúka, ako je umelá inteligencia, automatizácia, robotizácia,“ doplnil Kupka.

V rámci transformácie plánuje Slovenská pošta zjednodušiť produktové portfólio či zmeniť frekvenciu doručovania. Inšpiráciu pritom čerpala v zahraničí. Pošta v rámci zmien uvažuje o zavedení zmiešaného doručovania, v pláne je tiež zvýšiť využívanie samoobslužných kioskov či rozšíriť sieť BalíkoBoxov cez partnerské samoobslužné zariadenia. Pošta tiež plánuje ešte v tomto roku rozšíriť služby štátu na každú poštu.

Pribudnúť by podľa pošty mali aj nové pracovné miesta. Posilňovať by chceli najmä doručovateľské služby, logistiku či balíkové služby.