Lekári upozorňujú: Tieto choroby sa u seniorov nemusia prejaviť typickými príznakmi

Aj závažné diagnózy, ako je napríklad zápal pľúc, môžu prebiehať bez horúčky či kašľa. Upozornili na to odborníci na utorkovej tlačovej besede venovanej starostlivosti o seniorov.

„Typické príznaky sú často nenápadné alebo úplne chýbajú. Ochorenie sa môže prejaviť aj príznakmi z úplne iného orgánového systému. Napríklad pri zvýšenej činnosti štítnej žľazy môže pacient prísť až v štádiu srdcového zlyhávania,“ priblížila všeobecná lekárka Adriana Šimková.

Aj príznaky, ako napríklad hučanie v ušiach, môžu mať podľa nej rôzne príčiny - od neurologických až po hematologické. Upozornila, že seniori takisto užívajú viacero liekov naraz, a preto by mal všeobecný lekár myslieť aj na ich potenciálne vzájomné interakcie či vedľajšie účinky.

Prednosta kliniky pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky Slovenskej zdravotníckej univerzity a Univerzitnej nemocnice Bratislava Štefan Laššán priblížil, že pneumónia je najčastejšou príčinou hospitalizácií pre respiračné ochorenia u seniorov. Objasnil, že sa často u starších ľudí nezačína typicky - môže sa prejaviť nechutenstvom, zmätenosťou, pádom či zhoršením celkového stavu.

Pneumológ vysvetlil, že u seniorov je častý výskyt viacerých ochorení súčasne (polymorbidita) a užívanie viacerých liekov (polypragmázia), čo môže ďalšie príznaky maskovať alebo skresľovať. Zoslabený kašľový reflex napríklad spôsobuje, že aj pri zahlienení nemusí byť kašeľ vôbec prítomný.

Laššán zdôraznil, že príčinou pneumónie bývajú vírusové infekcie, ktoré často otvárajú dvere bakteriálnym infekciám, najčastejšie spôsobeným pneumokokom. Upozornil, že pneumokoková pneumónia u seniorov má vysokú mortalitu - až 80 percent hospitalizovaných pacientov nad 80 rokov môže tomuto ochoreniu podľahnúť. Prevenciou je podľa jeho slov najmä očkovanie - proti chrípke, pneumokokom, respiračnému syncyciálnemu vírusu, čiernemu kašľu aj Covidu-19.

Ako doplnil, proti pneumokokom by sa mali očkovať aj seniori, najmä tí, ktorí sú rezidentmi zariadení sociálnych služieb. Poznamenal, že veľa seniorov sa infikuje práve vtedy, keď majú kontakt s vnúčatami. „Ak by sme len týmto dvom preventabilným ochoreniam - teda chrípke a pneumokokovým infekciám - dokázali zabrániť, vedeli by sme predísť až piatim percentám úmrtí v rámci európskej populácie,“ podotkol Laššán.