Zelenskyj: Orbán vsadil na zlého koňa a prehrá

V rozhovore pre server valaszonline.hu o tom hovoril v utorok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Vyjadril presvedčenie, že maďarský premiér si síce myslí, že vsadil na dobrého koňa, avšak prehrá, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Zelenskyj poskytol maďarskému médiu prvý rozhovor od vypuknutia vojny a podľa neho Orbánov postoj neodráža postoj celého Maďarska. „Toto je rozdiel medzi Maďarskom a Ruskom, Putinov postoj v Rusku je totiž identický s postojom jeho spoločnosti. Viktorova politika je, žiaľ, protiukrajinská a protieurópska. Využíva to vo svojej domácej politike: chce využiť vojnu na Ukrajine vo svoj prospech pre voľby. Čo je nespravodlivé,“ dodal.

Ukrajinský prezident sa vyjadril aj ku kauze údajných príslušníkov maďarskej vojenskej rozviedky pôsobiacich v Zakarpatskej oblasti. „Budapešť sa pokúšala zasahovať do vnútorných záležitostí Ukrajiny desiatkami rôznych spôsobov. Väčšinu prípadov sme riešili potichu, medzi sebou. Prečo sme tento prípad zverejnili? Máme ďalšie fotografie a videá z rôznych stretnutí organizovaných Maďarskou vojenskou národnou bezpečnostnou službou (KNBSZ) na ukrajinskom území, ktoré v prípade potreby tiež zverejníme. Nechcem sa nikomu vyhrážať, ale naozaj máme všetko. Aj to, ako KNBSZ platila svojmu agentovi," spresnil Zelenskyj.

V súvislosti s rusko-ukrajinskou vojnou zdôraznil, že mnohí stále neveria a nechápu, že Putin sa snaží o úplnú anexiu Ukrajiny. „Jeho cieľom je, aby sme prestali existovať. Nikto by nemal len tak sedieť a čakať, pretože bojujeme v situácii, ktorá by veľmi dobre mohla vyzerať ako prechod do tretej svetovej vojny. Musíme každý deň pracovať na komunikácii medzi sebou. S mocnými krajinami, ktoré by mohli brzdiť ruskú ekonomiku sankciami a elimináciou hospodárskych vzťahov,“ povedal Zelenskyj v rozsiahlom rozhovore.