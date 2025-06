Kalifornia tvrdí, že vyslaním Národnej gardy Trump pošliapal suverenitu štátu

Bonta to vyhlásil v pondelok, keď oznámil plány žalovať Trumpovu administratívu. Uviedol, že štát požiada súd o vyhlásenie, že nasadenie gardy bolo nezákonné, a bude sa domáhať predbežného opatrenia na zastavenie ich misie. Žaloba má byť podaná ešte v priebehu pondelka.

Trump tvrdí, že vyslanie Národnej gardy bolo potrebné, pretože kalifornskému guvernérovi Gavinovi Newsomovi sa podľa neho nepodarilo zastaviť protesty proti imigračným agentom.

Národná garda je zvyčajne podriadená príslušnému guvernérovi. Podľa denníka New York Times je to prvýkrát za 60 rokov, čo prezident prevzal jej velenie bez súhlasu guvernéra. Naposledy to urobil prezident Lyndon Johnson v roku 1965 v Alabame na ochranu aktivistov za práva Afroameričanov.

Guvernér Kalifornie Gavin Newsom v nedeľu v rozhovore pre televíziu MSNBC upozornil, že „zneužitie štátnej Národnej gardy bez konzultácie s guvernérom je nezákonné a nemorálne.“ Avizoval, že Kalifornia plánuje podať na Trumpa žalobu.

AP dodala, že ulice Los Angeles boli v pondelok ráno relatívne pokojné. V nedeľu však protestujúci zablokovali frekventovanú diaľnicu a podpálili autonómne vozidlá. Polícia reagovala slzotvorným plynom, gumovými projektilmi a omračujúcimi granátmi.

Demonštrácie sa konali v centre mesta a v niekoľkých ďalších oblastiach – išlo o tretí a najintenzívnejší deň protestov proti Trumpovej politike masových deportácií.

Nasadenie približne 300 príslušníkov Národnej gardy vyvolalo vlnu hnevu a obáv. Protestujúci hádzali smerom k policajtom rôzne predmety, vrátane kusov betónu, elektrických kolobežiek a odpaľovali zábavnú pyrotechniku. Niekoľko ľudí bolo zadržaných – jeden z demonštrantov napríklad za hodenie zápalnej fľaše, iný za náraz motorkou do zoradených policajtov.

Národná garda bola nasadená na ochranu federálnych budov, najmä zadržiavacieho centra v centre Los Angeles. Náčelník polície Jim McDonnell označil situáciu tam za „príliš komplikovanú“ pre miestne zložky.