Fiala: Nervozitu v koalícii chápem, ale verím, že si všetko vysvetlíme

Chápe nervozitu vládnej koalície, ale verí, že si s hnutím STAN všetko vysvetlia na utorkovom stretnutí. Uviedol to v pondelok na sociálnej sieti X, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

„Vo verejnom priestore je príliš veľa špekulácií a emócií. To celkom určite ničomu nepomáha. Preto rozumiem určitej nervozite v radoch vládnej koalície. Verím, že si na našom spoločnom rokovaní všetko vysvetlíme,“ napísal Fiala.

Nie je podľa jeho slov v záujme koalície SPOLU - ktorej súčasťou je jeho strana ODS, v ktorej pôsobil aj končiaci minister spravodlivosti Pavel Blažek - ani ich koaličného partnera hnutia STAN situáciu eskalovať. „Jediný, kto by z toho mal prospech, je opozícia a proruské sily v krajine,“ dodal predseda českej vlády.

To, že v hnutí Starostovia a nezávislí panuje nervozita a jeho poslanci sú nahnevaní, uviedol v pondelok pre server Novinky.cz minister priemyslu a obchodu za STAN Lukáš Vlček. Vládnych partnerov vyzval, aby túto nervozitu nevyvolávali. Stalo sa tak po tom, ako kandidátka na ministerku spravodlivosti Eva Decroix z ODS a šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová v nedeľnej diskusnej relácii uviedli, že podľa ich informácií o dare bitcoinov vedel aj námestník na tomto rezorte z hnutia STAN Karel Dvořák. Ten však tvrdí, že vedel len o zámere muža bitcoiny darovať, ale to, že k transakcii skutočne došlo, údajne nevedel.

Podľa šéfa STAN a ministra vnútra Víta Rakušana je cieľom takýchto informácií vyvolať dojem, že za to môžu všetci a odvrátiť tak pozornosť od podstatných vecí a skutočných vinníkov. „Od opozície ma to neprekvapuje. Od ODS to ale podľa mňa nie je autentická snaha postaviť sa k veci čelom, ktorú deklarovala. Aj o tom chceme so zástupcami ODS hovoriť zajtra na bilaterálnom rokovaní,“ citoval Rakušana server Seznam Zprávy. Ak ODS otázky uspokojivo nevyjasní, Starostovia podľa niektorých poslancov nevylučujú ani odchod z vlády.