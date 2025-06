Fico: Uzbecký prezident je pripravený poskytnúť pôdu slovenským podnikateľom

Firmy, ktoré pôsobia na Slovensku v automobilovom priemysle, tu môžu taktiež nájsť obrovský priestor na spoluprácu, zhodnotil predseda vlády SR Robert Fico pri príležitosti Uzbecko-slovenského obchodného fóra v Taškente. Informuje o tom osobitná spravodajkyňa TASR.

„Ja som veľmi rád, že tu bol zástupca slovenskej spoločnosti Matador, ktorý aj podpísal príslušné dohody. Ďalej je to oblasť vodného manažmentu. Uzbekistan má záujem o naše služby, pokiaľ ide o manažment vodných priehrad, pokiaľ ide o rôzne predpovede sucha, prívalových vôd, možno aj lavín,“ ďalej skonštatoval premiér.

Významnú pozornosť počas rokovaní podľa neho venovali aj energetike. Uzbekistan sa plánuje podľa slov slovenského premiéra pustiť do výstavby atómovej elektrárne. „A keďže na Slovensku máme päť funkčných reaktorov a šiesty dokončujeme, tak Slovensko so svojou expertízou môže byť vítaným partnerom pre Uzbekistan,“ priblížil Fico. Pokiaľ ide o spoluprácu v oblasti jadrovej energetiky, nie je to iba energetika z pohľadu výroby elektriny, ale je to aj otázka regulácie, doplnil.

Pripomenul, že veľkú časť rozhovoru s uzbeckým prezidentom venovali zbrojárskemu priemyslu. „Obidvaja zastávame názor, že ak sa majú zvyšovať výdavky na obranu, tak to nemôže skončiť tak, že my na úkor iných oblastí budeme zvyšovať výdavky na obranu a potom kupovať zbrane v Spojených štátoch alebo v Izraeli. Našou povinnosťou je vyrábať čo najviac doma,“ podčiarkol slovenský premiér.

Fico upriamil pozornosť aj na možnosť využitia uzbeckých pracovníkov na Slovensku, najmä v oblasti priemyslu či v profesiách, ako sú zdravotné sestry. V tejto súvislosti sa poďakoval slovenskému veľvyslanectvu v Uzbekistane, ktoré medziročne výrazne zvýšilo počet vydaných pracovných víz. Ten stúpol z 1023 v roku 2023 na vlaňajších 2982.