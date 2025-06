SNSĽP vyzýva poslancov, aby nepodporili vládnu novelu ústavy

Zasahuje podľa neho do základných práv detí, menšín a ľudí žijúcich v rôznych formách rodinného života. Stredisko zároveň víta tú časť návrhu, ktorá sa týka práva na rovnakú odmenu za prácu pre mužov a ženy. TASR o tom informovalo SNSĽP.

Stredisko nemôže podľa vlastných slov súhlasiť s návrhom, ktorý vyzýva na nedodržiavanie medzinárodných zmlúv o ľudských právach, ktoré SR ratifikovala. „Ústava už dnes garantuje ochranu života, ľudskej dôstojnosti, kultúry či jazyka a novou úpravou by sa iba vytvoril prázdny koncept národnej identity ako nové interpretačné pravidlo,“ skonštatovalo. Doplnilo, že výsledkom navrhovaných zmien môže byť ďalšie rozdeľovanie ľudí na tých, ktorí sa stotožňujú s deklarovanou identitou, a na tých, ktorí nie.

Za nešťastné považuje SNSĽP „snahy o démonizáciu“ tzv. sexuálnej výchovy. Pripomína, že SR má pozitívny záväzok garantovať právo detí na vzdelanie, ktoré zahŕňa právo na komplexné vzdelávanie v oblasti sexuality a reprodukčných práv. Podmienkou je, aby bolo toto vzdelávanie prispôsobené deťom podľa veku a vývoja, bolo relevantné a postavené na aktuálnych vedeckých poznatkoch a ľudskoprávnych štandardoch, priblížilo stredisko.

„Úlohou štátu by malo byť vytvárať citlivý balans medzi právami rodičov a ich detí pri rešpektovaní najlepšieho záujmu dieťaťa, namiesto toho návrh predstavuje rezignáciu na práva detí.

Ustanovenie, ktorým sa má ústavou regulovať štátny výchovno-vzdelávací program, považuje stredisko za neprimerané,“ uviedli zo SNSĽP.

Poukázali tiež na to, že aj keď bude mať Slovensko v ústave zakotvené mužské a ženské pohlavie, nič to nemení na tom, že iné biologické pohlavia neexistujú. „Ak má predkladateľ za cieľ vylúčiť možnosť tretieho označenia, napríklad v rodných listoch, ako je to napríklad v Nemecku, tak také označenie nie je možné ani v súčasnom právnom stave, a to napriek tomu, že intersex deti, a teda deti s variáciami pohlavných znakov sa rodia aj na Slovensku,“ poznamenalo stredisko.

Zároveň rovnako odporúča nepodporiť ustanovenie o osvojení, preberané zo zákona o rodine. „Ústavný text si vyžaduje väčšiu mieru rešpektu a zdržanlivosti pri jeho dopĺňaní a zmenách a mala by im v každom prípade predchádzať širšia odborná diskusia,“ podotkli zo SNSĽP. Nie je podľa nich jasné, prečo by ústava mala do budúcna vylučovať aj iné osoby, ktoré by si mohli dieťa osvojiť v súlade s jeho najlepším záujmom.

O vládnej novele ústavy by sa malo definitívne hlasovať na aktuálnej schôdzi v parlamente. Na jej zmenu je potrebných aspoň 90 hlasov. Podľa premiéra bude hlasovanie tesné. Ocenil úpravu, ktorá by znamenala nadradenosť slovenského práva pred medzinárodným právom v kultúrno-etických otázkach. Je podľa neho v plnom súlade so základnými zmluvami SR s EÚ. Poslanci za KDH i poslanci Anna Záborská a Richard Vašečka zo strany KÚ, ktorí sú súčasťou klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ, pripúšťajú podporu novely v druhom čítaní. Žiadajú však úpravy v konečnom návrhu.