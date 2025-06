Roman Mikulec: Policajné autá boli kúpené počas bývalého vedenia rezortu so zľavami

V reakcii na kritiku ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) to v pondelok na tlačovej konferencii vyhlásil exminister vnútra a poslanec Národnej rady SR Roman Mikulec (Slovensko, Za ľudí, KÚ). Ako dodal, autá, ktoré svojho času pre políciu nakúpil, sú plug-in hybrid, čo vyžadoval plán obnovy a odolnosti, z ktorého boli financované. Boli preto drahšie ako autá, ktoré rezort vnútra nakúpil teraz.

„Som rád, že pán minister konečne splnil to, čo garantoval pred voľbami. Tvrdil, že on bude nakupovať len vozidlá, ktoré sa vyrábajú na Slovensku, tak zase predtým nakúpil mercedesy, teraz kúpil škody, ale neviem o tom, že by sa Škoda vyrábala na Slovensku. Takže to sú tie garancie a to sú tie sľuby, ktoré má pán minister Šutaj Eštok,“ vyhlásil.

Matúš Šutaj Eštok v pondelok na tlačovej konferencii prezentoval 90 nových policajných áut pre pohotovostné motorizované jednotky. Zdôrazňoval, že ich cena je nižšia ako cena áut kúpených počas predchádzajúceho vedenia ministerstva.