Maškarová: Na futbalové majstrovstvá budú dohliadať aj zahraniční policajti

Na tlačovej konferencii o tom s ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom (Hlas-SD) a policajným viceprezidentom Rastislavom Polakovičom informovala prezidentka Policajného zboru poverená výkonom dočasne neobsadenej riadiacej funkcie Jana Maškarová. Podľa Polakoviča budú na Slovensku príslušníci z Česka, Poľska a Rumunska. Nevedel však povedať, koľko ich bude.

Zahraniční policajti budú využívaní najmä pri konfliktoch týkajúcich sa futbalových fanúšikov z iných krajín. Policajné vedenie si od tohto kroku sľubuje najmä menej problémov v komunikácii. „Počas toho turnaja budú nasadení takzvaní spotteri, to sú jednoducho príslušníci, ktorí z hľadiska bezpečnosti vedia komunikovať aj s tými najrozvášnenejšími fanúšikmi. Skôr chceme ísť cestou zmierňovania toho napätia, ak nejaké bude. Prehraný futbalový zápas vie priniesť veľa emócií,“ doplnil minister.

Šutaj Eštok uviedol, že v pohotovosti budú počas šampionátu aj iné záchranné zložky ako hasiči či záchranári. Posilnené kapacity má aj tiesňová linka 112 či rezortná Nemocnica svätého Michala v Bratislave.

Minister na tlačovej konferencii zároveň odovzdal Policajnému zboru 90 nových vozidiel. Poukázal, že ich cena bola výrazne nižšia ako cena za autá, ktoré nakúpilo predošlé vedenie rezortu. Tvrdí, že ceny za autá môže porovnávať napriek tomu, že predtým kúpené vozidlá sú plug-in hybridné a tie obstarané počas súčasného vedenia nie.

Policajti tiež na zabezpečovanie poriadku počas majstrovstiev využijú telové kamery. Rezort ich pre políciu obstaral zatiaľ 500. Generálny riaditeľ sekcie informatizácie ministerstva vnútra Martin Hrachala priblížil, že kamery sú vybavené systémom s umelou inteligenciou. Dokážu rozoznávať rôzne zbrane, nože či iné nebezpečné predmety. Kamery tiež vedia simultánne prekladať reč do približne 120 jazykov, čo by malo uľahčiť komunikáciu so zahraničnými fanúšikmi. Kamery by mali tiež lepšie prepojiť policajtov v teréne s operačným strediskom, ktoré cez ne dokáže vidieť.

Hrachala po tlačovej konferencii pre TASR priblížil, že jednotková cena za kameru bola takmer 700 eur. Pripustil, že si systém vyžaduje aj ďalšie výdavky. V budúcnosti by chcel podľa neho rezort systém rozširovať a prepojiť ho napríklad s kamerami v policajných autách.

Policajný zbor spustil testovaciu prevádzku telových kamier pre policajtov v Bratislave a v Košiciach začiatkom decembra minulého roka. V marci sa do testovania zapojili aj policajti v Banskej Bystrici.

Európsky šampionát futbalistov do 21 rokov na Slovensku bude 11. až 28. júna za účasti 16 tímov. Úvodný duel je na programe v stredu o 18.00 h. Domáce Slovensko v ňom nastúpi proti Španielsku na bratislavskom Tehelnom poli. V sobotu o 21.00 h čaká „sokolíkov“ v Trnave duel proti Talianom a účinkovanie v základnej A-skupine uzavrú v utorok 17. júna v tom istom čase na bratislavskom Národnom futbalovom štadióne proti Rumunsku.