Čech v ruskej armáde, ktorý požiadal o pomoc, je v Česku odsúdený

Český občan, ktorý nastúpil do ruskej armády, no nedávno požiadal o pomoc české úrady, je podľa Polície ČR odsúdeným páchateľom a v Česku je naňho vydaný príkaz na nástup do väzenia. V pondelok to na sociálnej sieti X uviedlo policajné prezídium, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

„Pri preverovaní informácií sme zistili, že tento 50-ročný český občan je právoplatne odsúdeným páchateľom trestnej činnosti, na ktorého Krajský súd v Brne – pobočka v Zlíne vydal príkaz na dodanie do výkonu trestu odňatia slobody,“ uviedla polícia. Dodala, že zistené informácie odovzdala súdu, aby mohol iniciovať jeho vydanie z cudzieho štátu.

Prípadom sa zaoberá aj ministerstvo zahraničných vecí. Jeho hovorca Daniel Drake v máji potvrdil, že na české úrady sa obrátil muž, ktorý v minulosti do Ruska vycestoval a neskôr tam nastúpil do armády. Zdôraznil pritom, že česká diplomacia pred cestami do Ruska varuje a Česi by, naopak, mali túto krajinu opustiť. Podotkol, že v súčasnej napätej bezpečnostnej situácii má české veľvyslanectvo obmedzené možnosti poskytovať pomoc.

Česi majú službu v armáde cudzieho štátu zakázanú. Ak by chceli vstúpiť do armády v inom štáte, musia požiadať prezidenta o udelenie výnimky, inak im hrozí trestné stíhanie.