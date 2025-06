Pri výjazde z D1 na D2 narazilo auto do zvodidiel

Bratislavská polícia dokumentuje dopravnú nehodu, ku ktorej došlo na výjazde z diaľnice D1 na D2 smerom na Maďarsko. Auto tam narazilo do zvodidiel, tri osoby utrpeli zranenia. Treba počítať s dopravnými obmedzeniami. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.

„Podľa doposiaľ zistených informácií vodič motorového vozidla narazil do zvodidiel. Tri osoby boli so zraneniami prevezené do nemocnice za účelom ich ošetrenia,“ priblížila Šimková.

V úseku je prejazdný pravý jazdný pruh. Polícia zároveň vodičov vyzýva, aby pri prejazde týmto úsekom zvýšili opatrnosť a riadili sa jej pokynmi.