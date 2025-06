Erik Tomáš: Ak by vláda nekonsolidovala, tak by bol štátny dlh ešte vyšší

Povedal to v nedeľnej diskusnej relácii STVR O 5 minút 12 minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD). Opozičný poslanec Jozef Hajko (KDH) reagoval, že riešením nie je zavedenie transakčnej dane, ktorá spôsobuje chaos a „zdiera“ ľudí o peniaze.

„Nikto túto transakčnú daň nechcel, ani vládna koalícia, ani opozícia. Je núteným dôsledkom zlých verejných financií, ktoré nám tu zanechala predchádzajúca vláda, preto sa konsoliduje,“ uviedol Tomáš a pozitívne ohodnotil dohodu vlády na oslobodenie živnostníkov a malým firmám spod transakčnej dane. Zdôraznil, že tento výpadok potrebovali nejako nahradiť a jedným zo spôsobov, ako priniesť peniaze do štátneho rozpočtu, je aj zrušenie štátneho sviatku, konkrétne 17. novembra.

Koalícia sa podľa neho dohodla na tom, že zvolávať mimoriadnu schôdzu k transakčnej dani už nebude. Zároveň však naďalej budú prebiehať diskusie o jej možnom celkovom zrušení, no musia sa nájsť aj prostriedky na jej kompenzáciu. Hajko zdôraznil, že celé KDH je proti transakčnej dani, ktorá sa pomaly premietne do cien produktov, ktoré zaplatia všetci obyvatelia. Preto je potrebné nájsť iné a prijateľnejšie opatrenia.

Ďalej kritizoval zrušenie 17. novembra ako štátneho sviatku s tým, že vláda si tento deň vybrala, pretože do konca roka už veľa sviatkov nezostalo, aby stihla vykryť výpadok v rámci konsolidácie a opatrenia smerom k malým firmám a živnostníkom. „Koniec koncov sa musí tá transakčná zrušiť, a teraz sa hľadá nejaká barlička, že akým spôsobom ten výpadok kryť. A preto sa hovorí o sviatkoch,“ spresnil Hajko.

Ďalšou témou boli americké clá a schválenie opatrenia kurzarbeitu, ktoré má pomôcť firmám s nepredvídateľnými situáciami, ak by došlo k prekážke napríklad z dôvodu odbytu a pre ich zamestnancov by nebolo dostatok práce. Hajko upozornil, že toto opatrenie a peniaze naň z fondu pre skrátenú prácu Sociálnej poisťovne (SP) nebudú stačiť. Štát by mal v prvom rade podľa neho podporovať firmy, aby na Slovensku vytvárali pracovné miesta. Rovnako by sa mal snažiť o vytváranie priaznivého podnikateľského prostredia, ktoré by pritiahlo do krajiny viac investícií.

Tomáš dodal, že kurzarbeit má svoje zdroje a prípadné otvorenie druhého piliera nebude použité na jeho pokrytie. „Prípadné otvorenie druhého piliera neublíži nikomu, pretože každý sám sa rozhodne, či v tom druhom pilieri ostane alebo nie, bude to na jeho slobodnom rozhodnutí. Neotvorenie druhého piliera by však mohlo ublížiť tým ľuďom, ktorí pre účasť v druhom pilieri budú mať nižšie dôchodky a zostanú tam uväznení,“ upresnil. Hajko súhlasil s tým, že pre niektorých ľudí je druhý pilier nevýhodný, avšak nie je podľa neho správne, aby sa ľuďom povedalo, nech z neho vystúpia a ich nasporené peniaze tak prepadnú do SP.