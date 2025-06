Fico: O transakčnej dani sa nebude rokovať na mimoriadnej schôdzi

„Za Smer-SD aj za vládu oznamujem, že nebudeme súhlasiť s tým, aby bola nejaká mimoriadna schôdza niekedy v júli alebo neviem, kedy si to želá opozícia. Opozícia sa dnes správa ako ekonomický terorista, najprv rozbili verejné financie, odovzdali nám verejné financie v najhoršom stave v Európskej únii. Keď sme sa ich pýtali, aký majú recept na oživenie, ozdravenie verejných financií, tak nemajú žiadny. Ešte, naopak, ak sme my niečo priniesli, čo prináša do štátneho rozpočtu peniaze, tak to torpédujú ako teroristi a najradšej by boli, keby celá transakčná daň bola zrušená,“ podčiarkol.

„Žiadna mimoriadna schôdza nebude, v druhom a treťom čítaní sa budeme novelizáciou transakčnej dane zaoberať na štandardnej schôdzi, ktorá bude niekedy v septembri,“ oznámil.

„Pán Andrej Danko (SNS) má pravdu v tom, že keď sme transakčnú daň prijímali, tak na koaličnej rade a v Národnej rade SR sme videli aj veľké výhody, ktoré sme dávali živnostníkom. Môžem povedať, pokiaľ ide o živnostníkov, malých podnikateľov, tak majú jednu z najpriaznivejších daňových právnych úprav, aké vôbec existujú v Európe,“ podčiarkol.

Zdôraznil, že zavedenie transakčnej dane bola nevyhnutnosť. „Keď budeme mať možnosť, tak budeme zužovať rozsah jej pôsobnosti. Nakoniec sme sa dohodli, že výpadok tejto dane, v tom rozsahu, ako navrhuje SNS, by sa mohol pokryť tým, že 17. november nebude deň pracovného pokoja. Bude to štátny sviatok, ľudia však pôjdu do práce. My pozeráme aj po iných sviatkoch, len máme jeden závažný problém a ten sa nazýva vatikánska zmluva,“ doplnil.

„Mojou predstavou je, aby sme sa pozerali najmä na daň z pridanej hodnoty (DPH). Našou povinnosťou je diskutovať, ako rozširovať okruh tovarov, služieb, ktoré spadajú do sadzby 5 % DPH. Ak máme hovoriť aj o zužovaní rozsahu transakčnej dane a našli sme na to príjmy alebo sa nám bude lepšie vyvíjať hospodársky rast, viem si predstaviť, že pôjdeme do rozširovania okruhu päťpercentnej DPH,“ dodal premiér.